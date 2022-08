El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa en la cresta de la popularidad, mientras se encuentra sumido en un tour por Estados Unidos y con la película “Bullet Train”, siendo la más taquillera en las pasadas dos semanas.

Ahora, Benito Martínez Ocasio hizo la portada de la prestigiosa revista Harper’s Bazaar, quien lo nombra entre un grupo de jóvenes menores de 30 años, entre los que hay artistas, atletas y activistas, que son considerados como los próximos íconos. También es el primer hombre latino que sale en portada.

Bad Bunny no solo aparece vestido con distintos cambios de ropa, incluyendo una falda de alta costura, a juego con una chaqueta y botas blancas, de Louis Vuitton, sino que dejó varias interesantes citas en una entrevista realizada por editora de moda de revista, Bianca Betancourt.

Por ejemplo, habló de cómo desde pequeño le atraía la moda femenina. “Siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer, y siempre me quedaban mucho mejor, y tenían tanta variedad diferente”, comentó el intérprete de “Me porto bonito”. “Obviamente, a medida que envejeces, comienzas a ver lo que el mundo te muestra y si viviera mi vida de esa manera, entonces no podría vestirme de la manera que realmente quiero. Hasta cierto punto, la fama y el lugar donde estoy me dan la confianza para hacer todas estas cosas”.

Siguiendo su filosofía de “hacer lo que le da la gana”, Bad Bunny hace uso del sitial en el que se encuentra para seleccionar cómo se viste para un espectáculo, para una gala o para una sesión de fotos.

“Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y usar lo que quiera, así puedo vivir la vida de manera más auténtica”, añadió el compositor de 28 años. “No lo hago para ser más famoso ni para llamar la atención ni para faltarle el respeto a nadie. La gente de fuera puede pensar que tengo una estrategia o que me pongo esto para llamar la atención, pero en realidad solamente sé quién soy”.

Según menciona el artículo, el artista no solo está en medio de la gira “Bad Bunny World’s Hottest Tour 2022″, que lo llevará a tocar por los estadios más grandes de Estados Unidos y América Latina, sino que se prepara para asumir un reto más grande en la actuación, cuando comience a rodar la película de acción como el personaje El Muerto, que forma parte del universo de Spider-Man, y que convertirá a Bad Bunny en el primer actor latino en encabezar una película superhéroes de Marvel.

El puertorriqueño achaca el éxito que tiene actualmente en Estados Unidos a la comunidad latina, ya que no cree que el público anglosajón lo hubieran apoyado de la misma manera, sobre todo, porque nunca ha grabado una sola canción en inglés.

“Al final del día, mi éxito en los Estados Unidos se lo debo a los latinos trabajadores que han ayudado a que el país sea lo que es hoy”, comentó. “Dudo mucho que el tipo de gringos con los que no jo... me escuchen. Esas fueron todas las personas que en el Super Bowl estaban enojadas por lo latino que fue aquel espectáculo de medio tiempo (con Jennifer López y Shakira)”.

A fin de cuentas, en la actualidad Bad Bunny se siente cómodo y conforme con su imagen y cómo ha evolucionado con el paso de los años. “Tal vez al comienzo de mi carrera, traté de fingir que era alguien que no soy, pero aprendí que esa es la forma en que los artistas se pierden a sí mismos”, explicó en la entrevista de Harper’s Bazaar. “Esto pasa, porque se olvidaron de sí mismos, de ellos como persona, e inventaron una personalidad ficticia”.

Íconos del futuro

Esta edición especial de Harper’s Bazaar se enfoca en aquellos jóvenes, menores de 30 años, que tienen el potencial de convertirse en iconos. “Las personas que aparecen en esta edición han aceptado quienes son y están ansiosas por impulsar el mundo hacia adelante. Los íconos de hoy saben cómo liderar, pero también hacen espacio para que otros hagan lo mismo”, mencionó el artículo introductorio de la revista. “Estos jóvenes están motivados en tener éxito, pero también invitan a otros a compartir su éxito. Están abriendo puertas a patadas, pero también asegurándose de que todos tengan la oportunidad de atravesarlas. Ser un ícono en 2022 es dejar de lado las viejas definiciones de lo que significa ser un ícono e inventar una propia”.

Además de Bad Bunny, otros jóvenes que aparecen en este listado incluyen a: Florence Pugh, actriz de 26 años; Amanda Gorman, poetiza, de 24 años; Hailey Bieber, modelo, de 25 años; Evan Mock, modelo, actor y ‘skater’, de 25 años; Emma Chamberlain, YouTuber y presentador de podcasta, de 21 años; Jadé Fadojutimi, artista, de 29 años; Nathan Chen, patinador olímpico, de 23 años; Ella Emhoff, artist, modelo y diseñadora, de 23 años; y Mika Schneider, modelo, de 21 años, entre otros.