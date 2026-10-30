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¡Belinda se transforma en un extraterrestre! Aquí más detalles de su “Beliween”

La actriz celebra Halloween con una gran fiesta anual con invitados famosos

30 de octubre de 2026 - 9:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Belinda. (Scott A Garfitt)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda, amante del terror, llevó a cabo su “Beliween”, fiesta de terror que realiza año tras año y que en esta ocasión lució un disfraz de xenomorfo, conocido popularmente como Alien, una criatura extraterrestre, parasitoide y ficticia, protagonista de la franquicia cinematográfica “Alien”.

A la terrorífica fiesta asistieron famosas como Mabel Cadena, Mía Rubín, Karla Díaz, Regina Blandón, Angie Taddei y Sergio O’Farrill, entre otros, todos con sus respectivos disfraces.

La cantante se convirtió en una reina xenomorfa inspirada en la saga de “Alien”, apareció de una especie de nave espacial y le dio a la bienvenida a los asistentes.

Elaine Haro, quien acudió como “Hiedra venenosa”, confesó que le gustaría cantar con Belinda, a quien calificó como “la pop star” del momento en México.

Mía Rubín, que comienza su carrera como cantante, también se sumó a los halagos para Belinda , dijo que la admiraba y que es un referente para ella que quiere convertirse en una estrella de pop de las nuevas generaciones.

Karla Díaz fue disfrazada de Britney Spears, y Angie Taddei y Sergio O’Farrill también asistieron a la reunión en la que Mabel Cadena, con quien Belinda actuó en la serie “Carlota”, externó lo mucho que admira y quiere a la cantante.

El 21 de octubre Belinda dio un adelanto de lo que vendría para la edición 2026 del “Beliween”. En el video apareció Jaime Maussan, quien desde la década de 1980 se ha dedicado casi por completo a la investigación y difusión del fenómeno OVNI (actualmente denominados FANI o Fenómenos Anómalos No Identificados).

“Las evidencias apuntan a un acontecimiento sin precedentes. Señales de origen desconocido parecen revelar un secreto que ha permanecido oculto durante milenios. La creación fue solo el comienzo. El contacto, nuestro destino”, anunció en ese entonces junto a un video.

El “Beliween” surgió hace cerca de una década, alrededor de 2016, como una pequeña fiesta privada de disfraces que Belinda organizaba con familiares y amigos cercanos. La convocatoria cada vez se ha vuelto más exitosa.

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Belinda
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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