Boricua buscará destacarse en “reality show” digital de convivencia

El creador de contenido, locutor y presentador puertorriqueño Jonathan “Khotan” Woodcock Torres fue confirmado como uno de los 16 participantes del “reality show” “72 horas sin límite 5.0″, una competencia digital que pondrá a prueba la resistencia emocional, la estrategia y la capacidad de convivencia de sus participantes durante 15 días consecutivos.

El programa, que iniciará el 25 de marzo a través de La Chercha de Orlando en la plataforma YouTube, reunirá a un grupo diverso de competidores que deberán convivir bajo presión constante, enfrentar desafíos físicos y mentales y desarrollar estrategias para mantenerse en la competencia con la meta de alcanzar el premio final de $15,000.

Nacido en Ponce y natural de Villalba, Woodcock Torres ha construido una trayectoria multifacética en los medios de comunicación, destacándose como locutor, presentador y creador de contenido digital. Su estilo directo, carisma frente a cámaras y capacidad de improvisación le han permitido conectar con diversas audiencias tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. En la televisión puertorriqueña formó parte del programa “PR en vivo” y fungió como productor de juegos en el programa “La bóveda de TeleOnce”.

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Incursionó en el ámbito radial en el 2017. Durante aproximadamente dos años fue locutor de turno de lunes a viernes en la emisora Super K 106.5 FM, donde condujo el bloque del mediodía en horario de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Su experiencia también incluye su paso por emisoras en la Florida Central, donde trabajó en Latino 99.7 FM en Kissimmee y en La Calle 94.7 FM.

En televisión internacional participó como corresponsal para el programa “Cuéntame” de Mega TV. Allí realizó reportajes desde Miami y Orlando sobre temas de cultura, entretenimiento y actualidad para la audiencia latina. Asimismo, formó parte del programa “Q Junte” en Mega TV Puerto Rico y fue presentador del espacio televisivo “Los más ke”.

Dentro del entretenimiento en vivo también se ha desarrollado como comediante de “stand-up comedy”, presentándose en escenarios en Puerto Rico con rutinas basadas en observación social, cultura caribeña y experiencias personales. Entre sus personajes más conocidos figura “Meky, la flaka”, una figura cómica que ha sido parte de su contenido humorístico y presentaciones en vivo.

Antes de consolidarse en los medios, Woodcock Torres también incursionó en el modelaje internacional. Fue ganador del título Mister Latin Model International y representó a Puerto Rico en el certamen celebrado en Ecuador.

Actualmente forma parte del panel del podcast “¿Qué es lo que?”, un espacio digital donde se abordan temas de actualidad, entretenimiento y cultura desde una perspectiva fresca que conecta con nuevas audiencias.

Su participación en “72 horas sin límite 5.0″ representa una nueva etapa en su carrera mediática. “Los realities son espacios donde las personas pueden ver quién eres realmente. Es una experiencia de convivencia, estrategia y carácter”, expresó Woodcock Torres.