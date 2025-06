Boricua Valerie Klepadlo avanza al “Top 12″ en Miss Supranational 2025

Luego, esas 12 candidatas tuvieron la oportunidad de dar un mensaje de 20 segundos sobre por qué deberían ganar la corona. Klepadlo aprovechó la ocasión al máximo y con fluidez expresó: “Yo creo que el regalo más grande que puedo dar es escuchar de verdad, no con nuestros oídos, pero con nuestro corazón. Vivimos en un mundo que se mueve muy rápido y por eso escojo compasión, en vez del ruido. Mi voz no es un eco, resuena. Si me convierto en la próxima Miss Supranational voy a liderar no mandando a otros, sino dándole la atención a otros”. Su mensaje fue merecedor de los aplausos de los presentes.