Boricua Valerie Klepadlo avanza al “Top 5″ en Miss Supranational 2025

“Un fracaso personal que me ha moldeado es perderme a mí misma, porque me hizo creer que no era suficiente y que no tenía una voz y ahora estoy aquí representando a aquellos que alguna vez sintieron se sintieron invisibles, que alguna vez no sintieron tener fuerza. Yo soy esa persona", contestó con confianza la representante de Dorado en el certamen local.