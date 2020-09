Brad Pitt ha sido tendencia en redes sociales y es que muchos de sus seguidores dividieron opiniones sobre su nueva conquista y la situación en la que ella vive.

Hace una semana, al histrión de “Once Upon a Time in Hollywood” y “Bastardos sin gloria” se le relacionó sentimentalmente con la modelo Nicole Poturalski, luego de que se les viera vacacionando en Francia, la noticia corrió rápido, pero lo que no se dijo es que la modelo de 27 años es casada y que su marido de nombre Roland Mary sabe de esta relación que tiene su esposa con Pitt.

El tabloide Daily Mail informó que el empresario gastronómico de 68 años de edad ya dio la bendición a la pareja, porque según se publicó, ellos llevan un “matrimonio abierto”.

Tras una entrevista que realizó el medio de comunicación inglés a un amigo de Mary, este aseguró que después de haber estado casado varias veces y de tener cinco hijos a Roland, que lo describió como un tipo filosófico, no le interesa la negatividad ni los celos y aunque todavía están casados, llevan una relación de “matrimonio abierto”.

Pitt y Poturalski fueron captados bajando del jet privado de la estrella de Hollywood en el aeropuerto Le Castellet, que se encuentra al sur de Francia muy cerca de Marsella. Tras su arribo la pareja se dirigió a la finca del actor, Chateau Miraval, lugar donde contrajo nupcias con Angelina Jolie, su segundo matrimonio, y que tuvo un costo de 60 millones de dólares.

Ante este hecho, el empresario Roland Mary no ha hecho declaración alguna con respecto a la relación que mantiene su esposa con el actor de “Fight Club”, sin embargo se dice que Pitt se encontró con la modelo en uno de los restaurantes de su esposo.

Brad Pitt no ha tenido mucha suerte con sus relaciones amorosas, ya que en sus dos matrimonios, el primero con Jennifer Aniston y el segundo con Jolie vivió dos divorcios, por lo que sus noviazgos tras esto, han sido fugaces, por ello si se confirma esto, la modelo sería la primera pareja “oficial” que tendría el actor.

Hay que recordar que Pitt todavía mantiene una lucha legal con Jolie por la custodia de sus seis hijos.