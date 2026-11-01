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Buscan 60 niñas puertorriqueñas para el Miss Universe 2026

La compañía de Turismo de Puerto Rico y la organización del certamen internacional realizarán audiciones entre las edades de 7 a 9 años

1 de noviembre de 2026 - 11:41 AM

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Miss Universe 2025, Fátima Bosch entregará corona en Puerto Rico. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, en colaboración con Miss Universe Organization (MUO), anunció la apertura de una audición nacional para seleccionar a 60 niñas puertorriqueñas de entre 7 y 9 años que formen parte de una experiencia especial durante la celebración certamen internacional en la isla.

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La convocatoria es parte de los preparativos para la edición número 75 de Miss Universe, que reunirá en Puerto Rico a representantes de distintos países para uno de los espectáculos de belleza más reconocidos a nivel internacional.

Las audiciones y el proceso de selección se llevarán a cabo el sábado, 7 de noviembre de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro Cultural Yolanda Guerrero, en Guaynabo.

“Nuestra niñez es parte esencial de esta gran celebración que vivirá Puerto Rico con Miss Universe 2026. Queremos brindarles a estas 60 niñas una experiencia especial que las inspire a soñar en grande, fortalecer su confianza y reconocer que tienen el potencial de alcanzar todo aquello que se propongan. Esta iniciativa también nos permite integrar a las nuevas generaciones a un evento de proyección internacional que celebra el talento, la diversidad y las oportunidades”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel en declaraciones escritas.

La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita.Albania, Jogersa BeqiriZimbabue, Rosanna Ruvarashe Nyakaza
1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe

“La celebración del 75 aniversario de Miss Universe será histórica y estas 60 niñas tendrán la oportunidad de vivir de cerca esa experiencia y ser parte de un momento importante en la historia del certamen”, expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization.

Las niñas seleccionadas estarán en la celebración de Miss Universe 2026 en Puerto Rico, una edición que promete ofrecer una producción de alcance internacional. mundo.

Las niñas interesadas en participar deberán asistir acompañadas de su padre, madre o tutor legal durante el proceso de audiciones.

Tags
Miss UniverseCompañía de Turismo de Puerto Rico
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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