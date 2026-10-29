Cierran investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere
La policía concluyó las pesquisas sobre el fallecimiento de la actriz a sus 36 años
29 de octubre de 2026 - 8:25 AM
29 de octubre de 2026 - 8:25 AM
Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, cerraron la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, luego de confirmar que el fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis accidental.
Un representante del Departamento de Policía de Greenville confirmó al medio Page Six que la investigación había concluido tras tomar en cuenta la determinación del médico forense y los resultados de las pesquisas.
De acuerdo con el informe toxicológico de la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville, la actriz murió por los efectos tóxicos de cinco sustancias: fentanilo, 4 ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.
La autopsia no encontró indicios de traumatismos que hubieran contribuido a su fallecimiento.
Panettiere fue encontrada sin respuesta el 16 de agosto en un apartamento de Greenville. Los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 que alertaba sobre una mujer en paro cardíaco y trataron de reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.
Según los reportes publicados, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, realizó la llamada de emergencia e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar mientras hablaba con la operadora. Ambos hermanos se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el incidente.
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