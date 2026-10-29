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Cierran investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere

La policía concluyó las pesquisas sobre el fallecimiento de la actriz a sus 36 años

29 de octubre de 2026 - 8:25 AM

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ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la fiesta «Teen Vogue Young Hollywood» en Los Ángeles el 20 de septiembre de 2007. (Foto AP/Matt Sayles, archivo) (Matt Sayles)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, cerraron la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, luego de confirmar que el fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis accidental.

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Un representante del Departamento de Policía de Greenville confirmó al medio Page Six que la investigación había concluido tras tomar en cuenta la determinación del médico forense y los resultados de las pesquisas.

De acuerdo con el informe toxicológico de la Oficina del Médico Forense del condado de Greenville, la actriz murió por los efectos tóxicos de cinco sustancias: fentanilo, 4 ANPPalprazolammetocarbamol y quetiapina

El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. Hayden Panettiere se destacó por años en las populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Pudo desempeñase en la meca del cine en varias películas. En la foto, junto a Julie Bowen y Tim Allen para el filme "Joe Somebody".
1 / 13 | Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine . El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. - Agencia EFE

La autopsia no encontró indicios de traumatismos que hubieran contribuido a su fallecimiento.

Panettiere fue encontrada sin respuesta el 16 de agosto en un apartamento de Greenville. Los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 que alertaba sobre una mujer en paro cardíaco y trataron de reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

Según los reportes publicados, Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, realizó la llamada de emergencia e intentó practicarle reanimación cardiopulmonar mientras hablaba con la operadora. Ambos hermanos se encontraban en el apartamento cuando ocurrió el incidente.

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Hayden Panettiere
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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