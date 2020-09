Héctor José Torres Donato, mejor conocido como “De Playmaker”, es un comentarista deportivo que se ha dado a conocer a través del programa radial “La garata”, de La Mega (107.7 FM). Se trata de un espacio de discusión informal de estilo coloquial que desde su aparición hace ya casi 10 años ha ganado por igual fanáticos y opositores por su estilo polarizante.

“En Puerto Rico hacía falta darle a la gente un programa deportivo que no solo sirviera para análisis o dar noticias, sino también para vacilar y discutir como lo haría uno en un ‘pub’, donde uno se expresa con honestidad, con chispa, con la jerga callejera que uno suele utilizar y sin tanta formalidad”, dijo Torres en entrevistas previas.

La principal crítica de sus detractores se dirige a su falta de trasfondo formal en los deportes. Otra, a lo que podría describirse como un estilo ofensivo en su trato a otros (basta recordar el “Morón Award”).

El jueves pasado se suscitó una situación que ha levantado una discusión pública, cuando Torres Donato interrumpió y cohibió de hablar a su compañera de panel en el programa “Head 2 Head”, de YouTube. Natalia Meléndez expresaba una opinión sobre el tema de la medicación en niños cuando éste la interrumpió y cohibió de hablar mientras alzaba la voz: “Esta es la verdad. Pudiéramos decir que hay algunos maestros que pueden incentivar a que los estudiantes hablen y se expresen. Pero ese es un problema colectivo de la educación. Queremos oprimir la opinión y el comportamiento de nuestros niños”.

Esta es, precisamente la última crítica que se le hace a De Playmaker: la de haber recurrido al “mansplaining”. El “mansplaining” es una forma de sexismo, y el sexismo es una forma de agresión.

Un estudio de ResearchGate.net reveló que conductas y actitudes políticamente incorrectas han ganado espacio en la discusión pública bajo el manto de la libertad de expresión, y que muchas de éstas han llegado a tolerarse y aceptarse con el tiempo a pesar de tratarse de formas de agresión. Inadvertidamente o no, quienes recurren a expresiones políticamente incorrectas han posibilitado que esas conductas y actitudes agresivas se “normalicen” y sean aceptadas como lógicas en la discusión cotidiana en redes sociales y medios de comunicación, concluye el estudio.

En los medios y redes sociales en Puerto Rico abunda este comportamiento, por ejemplo: en la radio, Jorge Pabón “Molusco”, en las redes sociales, Alexis Zarraga “Macetaminofén” y en la televisión, La Comay, por mencionar algunos, son personajes que gozan tanto de simpatizantes como de detractores por su modo políticamente incorrecto e incluso agresivo de expresarse. En el plano internacional, mientras tanto, la normalización de las expresiones agresivas y degradantes en los medios masivos, se hizo evidente en la política como es el caso de Donald Trump, quien ganó la presidencia de los Estados Unidos burlándose de e insultando a mujeres, minorías y personas con impedimentos físicos, tanto en redes sociales como medios de comunicación.

Inmediatamente después de la situación con Natalia Meléndez, De Playmaker recurrió a Facebook para justificar lo que ocurrió: “yo creo que yo puedo entrender por qué en Puerto Rico hay tantas personas molestas con mi estilo, con la manera en la que yo hago las cosas, y es una sencilla: no hay muchas personas haciendo lo que yo hago. Y cuando tú no vas con la norma, cuando tú estás acostumbrado por décadas y años a alguien que hace las cosas de la misma manera, pues cuando llega alguien que no necesariamente jugó deportes o no necesariamente alguien que está relacionado directamente con el deporte, pues la gente tiende a pensar a pensar por qué rayos este tipo, que no sabemos de dónde rayos salió, está hablando sobre esto o está criticando a este atleta o está discutiendo con esta persona. Ese soy yo para bien o para mal (...) Yo soy una persona que le gusta la fogocidad del momento, del que tú me digas, de que yo te digo, del que no te dejo hablar, de que tú no me dejas hablar. Pero eso no significa que yo no respete a la persona. Es que sencillamente ese soy yo”.

Ayer, a través de sus redes sociales, publicó una disculpa en la que pidió perdón a Meléndez.

“Lo sucedido el pasado jueves 27 de agosto en el programa Head 2 Head, el cual produzco y se transmite en #MoluscoTv, fue vergonzoso. El intercambio de emociones, la dinámica que propiciaron mis acciones, mis comentarios, tono de voz y expresiones, no pueden justificarse ante NADIE. Sin embargo en el vídeo pueden ver que en mis ojos arrastro mucho de mi pasado, mis experiencias y el dolor y marcas que dejaron en mi otros que tal vez jamás he superado. No puedo prometerles que seré otro hombre mañana, pero tengo una responsabilidad social y otra con mis hijos de cuidar la manera de comunicarnos con las personas que nos rodean”.

Torres Donato añadió que abrirá sus espacios en las redes sociales para “hablar sobre el mansplanning, machismo y otros temas importantes que tanto afectan nuestra sociedad”.