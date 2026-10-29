Conoce las primeras actividades oficiales de las candidatas de Miss Universe en Puerto Rico

Las 121 delegadas que participarán en la edición 75 del Miss Universe 2026 tendrán 15 actividades oficiales en Puerto Rico como parte de la celebración del certamen internacional en la isla, según confirmó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

La llegada de la mayoría de las candidatas del concurso internacional está pautada para el 7 de noviembre en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina. A partir de ese día una agenda que incluye diversas actividades culturales, musicales, turísticas, gastronómicas, filantrópicas y sociales en diferentes municipios de la isla liderará el calendario de las representantes internacionales previo a la concentración del Miss Universe, cuya noche final será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“El calendario en total contempla unas 12 actividades previas, además de los tres eventos oficiales (competencias de Traje Típico, Preliminar y Noche final) para un total de 15. La Compañía de Turismo es patrocinador principal por lo que estaremos en todo los eventos”, adelantó Robles Cancel en un aparte con El Nuevo Día durante la conferencia de prensa celebrada hoy, jueves, en la que dio a conocer las primeras actividades de las candidatas en la isla impulsadas por la Compañía de Turismo.

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1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 110 Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

Bienvenida en Porta del Sol

Aguadilla será el escenario para la bienvenida oficial de las candidatas el miércoles 11 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. en una celebración que combinará la belleza, la música y el entretenimiento con un desfile especial en la bahía del municipio costero. La directora ejecutiva de Turismo detalló que los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, comparsas, vehículos gigantes y otras experiencias culturales que reflejan la alegría y las tradiciones puertorriqueñas.

“Con esta iniciativa, queremos que el pueblo puertorriqueño también sea protagonista y pueda vivir de primera mano este tipo de experiencias, pero, sobre todo, que las candidatas puedan sentir nuestra alegría y hospitalidad, por la cual somos distinguidos a nivel internacional”, sostuvo la directora ejecutiva.

Robles Cancel agradeció al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, por sumarse a la iniciativa y abrir las puertas del municipio para recibir a las reinas de belleza universal.

“Esta actividad promueve el turismo, promueve la economía y ayuda a los pequeños y medianos comerciantes a que puedan subsistir en situaciones difíciles que puedan estar atravesando. Este evento pone a Puerto Rico en un lugar extraordinariamente hermoso. ¿Qué estamos haciendo en Aguadilla? Además de estar de fiesta, celebrando y esperando ese gran día, estamos trabajando para que todas las personas que nos visiten de diferentes partes del mundo se sientan seguras y cómodas en nuestra ciudad. A las candidatas vamos a tratarlas como si fueran parte de la familia", sostuvo el alcalde de Aguadilla.

Para el evento se activarán 200 efectivos de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, informó el alcalde.

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1 / 20 | Abren las Cavernas de Camuy para recibir a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Las candidatas de Miss Universe 2026 visitaron las Cavernas del Río Camuy como parte de las actividades previas al certamen internacional. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 20 Abren las Cavernas de Camuy para recibir a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico Las candidatas de Miss Universe 2026 visitaron las Cavernas del Río Camuy como parte de las actividades previas al certamen internacional. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El presentador oficial de la bienvenida será Jaime Mayol. El evento será abierto al público y se espera la asistencia de miles de personas en la zona marítima de Aguadilla.

La segunda actividad para las reinas de belleza universal será el sábado, 14 de noviembre en Ponce. La iniciativa “Luz de Esperanza: Universo Rosa en Puerto Rico” reunirá a candidatas y pacientes de cáncer en un encuentro dedicado a la solidaridad y la esperanza. Cada delegada será madrina de una paciente y tendrá la oportunidad de compartir con ella.

“Reconocemos que esta celebración representa una oportunidad para destacar mucho más allá de la belleza que trasciende físicamente, sino que también se puedan manifestar la empatía, la fortaleza y la solidaridad”, afirmó la directora de la Compañía de Turismo.

La directora agradeció a la doctora Anna Di Marco por unirse a la iniciativa y destacó la colaboración de la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre.

El lunes, 16 de noviembre unas 60 candidatas llegarán al Parque Forestal La Marquesa para el evento “Puerto Rico, Belleza que Trasciende el Universo” en el que tendrán la oportunidad de explorar la naturaleza y la biodiversidad.

Mientras que el martes, 17 de noviembre, un grupo de sobre 60 candidatas visitará SER de Puerto Rico para conocer sobre la misión de la organización y compartir con las personas que forman parte de la comunidad.

En la actividad “Regalos del universo”, cada candidata aportará un artículo representativo de su país, que posteriormente formará parte de una subasta para fondos destinados en su totalidad a SER de Puerto Rico.

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“Nuestros participantes y nuestras familias se han esmerado para que las candidatas se lleven lo que ellos viven todos los días. Que un diagnóstico no define a un ser humano, pero la oportunidad de acceso a servicios puntuales de calidad que, sí”, puntualizó Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico.

Estas actividades se suman al calendario oficial de la Organización de Miss Universe, que incluye el desfile de trajes típicos, el 21 de noviembre; la competencia preliminar, el 22 de noviembre; y la gran final del certamen, el 24 de noviembre de 2026.