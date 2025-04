Contarán “La vida de Jesús” al aire libre en Carolina

“Comenzaremos ensayos próximamente. Este elenco es nuevo, así que, realmente, el montaje no lo tengo claro. Esto se ha hecho antes, pero con otro elenco. El otro elenco va ahora para Aguadilla y nosotros nos quedamos en Carolina. Sé que es algo en medio de la plaza, al aire libre, que es interactivo. Tengo mis escenas bastante claras con Jesús cuando fue crucificado, de cuando Él era pequeño, cuando está más adulto…”, detalló la intérprete Suzette Bacó , quien le dará vida a “María, la madre del Mesías”.

Según Rodríguez, “La vida de Jes´” no se ceñirá estrictamente al relato de la pasión, sino que abarcará varios pasajes importantes de la vida del Salvador. El elenco, además, incluirá la participación de Jonathan Cardenales como “Jesús”; Alexandra Malagón , “María Magdalena” y Herbert Cruz , “Pedro” y “Herodes”.

“Yo había participado en obras de Semana Santa, de la crucifixión y todo eso cuando era pequeño, en la iglesia, en la escuela, pero de eso han pasado muchos años. Ahora tengo la oportunidad de nuevo, y es una experiencia bien bonita, porque es algo al aire libre, en la plaza, donde va a haber muchas familias, donde el ambiente, a diferencia de una sala de teatro, tendremos luz natural, la brisa, no sé, le dará una sensación diferente”, dijo Cruz.

“María Magdalena para mí ha sido un personaje que siempre he admirado, y como he leído mucho de su historia, porque soy amante de la historia, siempre me ha llamado mucho la atención el simbolismo de María Magdalena y de llevar la figura de María Magdalena a otros niveles”, expuso Malagón.