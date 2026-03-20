Cristian Diana todavía tiene “la piquiñita” de ingresar a “La casa de los famosos”

Tras consolidarse como segundo finalista de “Objetivo Fama 2025″, Cristian Diana no solo ha dejado una huella en el género musical, sino que su interés por integrarse a nuevos desafíos como “La casa de los famosos” sugirió que su relación con los “reality shows” apenas había comenzado.

La sexta temporada del “reality show” de Telemundo llegó marcada por la polémica, los malos entendidos y la guerra de egos. Este diario conversó con el natural de Santa Isabel quien no se siente intimidado por las circunstancias actuales del formato.

“Soy, todavía, un fanático de los ‘reality shows’ y después de que estuve en uno, lo siento tan ahí, esa piquiñita de que si se me da la oportunidad, y si me ocurre eso, pues me doy la oportunidad. No le voy a cerrar las puertas jamás, mi amor”, dijo.

Diana confesó que ante la falta de boricuas en el grupo de habitantes de este año decidió no ver el “reality show” con consistencia. Cuando se junta con su madre, sin embargo, lo disfrutan juntos.

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“Ver lo que está pasando me dio un estrés tan grande”, reaccionó. “Pues mira, yo veo ‘La casa de los famosos’ este año como un espacio que ha tomado un rumbo que la gente no esperaba. Creo que nosotros teníamos como imagen de ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ en el cual van a pasar muchísimo tiempo juntos, sin teléfono, sin conexión con el exterior y que mediante lo que esté pasando en la convivencia van a ocurrir situaciones en las cuales las personas van a reaccionar”, detalló.

Casi al concluir la cuarta semana, a Marzoli no le tembló la voz para dar a conocer ciertas irregularidades.

“Yo siento como que ya está rayando en lo exagerado y no sé, yo allá adentro estuve enfocándome más en llevarle a la gente entretenimiento, que es lo que a la gente le gusta. Pero el ‘reality’ es más allá de ver la realidad”, concluyó.