Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Cristian Diana todavía tiene “la piquiñita” de ingresar a “La casa de los famosos”

El segundo finalista de “Objetivo Fama 2025″ se prepara para su “show” “¡Oh, sí! Risas y canciones"

20 de marzo de 2026 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristian Diana fue el segundo finalista de "Objetivo Fama 2025". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras consolidarse como segundo finalista de “Objetivo Fama 2025″, Cristian Diana no solo ha dejado una huella en el género musical, sino que su interés por integrarse a nuevos desafíos como “La casa de los famosos” sugirió que su relación con los “reality shows” apenas había comenzado.

La sexta temporada del “reality show” de Telemundo llegó marcada por la polémica, los malos entendidos y la guerra de egos. Este diario conversó con el natural de Santa Isabel quien no se siente intimidado por las circunstancias actuales del formato.

“Soy, todavía, un fanático de los ‘reality shows’ y después de que estuve en uno, lo siento tan ahí, esa piquiñita de que si se me da la oportunidad, y si me ocurre eso, pues me doy la oportunidad. No le voy a cerrar las puertas jamás, mi amor”, dijo.

Diana confesó que ante la falta de boricuas en el grupo de habitantes de este año decidió no ver el “reality show” con consistencia. Cuando se junta con su madre, sin embargo, lo disfrutan juntos.

“Ver lo que está pasando me dio un estrés tan grande”, reaccionó. “Pues mira, yo veo ‘La casa de los famosos’ este año como un espacio que ha tomado un rumbo que la gente no esperaba. Creo que nosotros teníamos como imagen de ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ en el cual van a pasar muchísimo tiempo juntos, sin teléfono, sin conexión con el exterior y que mediante lo que esté pasando en la convivencia van a ocurrir situaciones en las cuales las personas van a reaccionar”, detalló.

Casi al concluir la cuarta semana, a Marzoli no le tembló la voz para dar a conocer ciertas irregularidades.

“Yo siento como que ya está rayando en lo exagerado y no sé, yo allá adentro estuve enfocándome más en llevarle a la gente entretenimiento, que es lo que a la gente le gusta. Pero el ‘reality’ es más allá de ver la realidad”, concluyó.

Los boletos para el “show” de Cristian Diana están disponibles en https://pietix.com/cristian-dian.

Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: