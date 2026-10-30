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Dalvin “La Melodía” habla del difícil momento que vivió su esposa por las críticas

El bachatero contó que su pareja se afectaba por los comentarios sobre su apariencia física

30 de octubre de 2026 - 8:24 AM

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El cantante dominicano Dalvin "La Melodía". (Suministrada/Portezis)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El bachatero Dalvin La Melodía contó que su esposa, Corayma Fajardo, llegó a llorar debido a los comentarios que recibía sobre su apariencia física.

Durante una entrevista en Alofoke Radio Show, el intérprete explicó que la situación fue difícil al principio, especialmente por las comparaciones.

“Ella llegó a llorar al principio”, confesó Dalvin, quien aseguró que trató de ayudarla a enfrentar los comentarios sin permitir que afectaran su autoestima.

Como parte de ese apoyo, explicó que en ocasiones le quitaba el teléfono para evitar que continuara leyendo mensajes negativos y le recordaba que las críticas suelen aparecer cuando una persona comienza a cosechar éxitos.

“Mantente con tu autoestima al 100”, fue uno de los consejos que dijo haberle dado. El artista aseguró que su esposa ha logrado superar esa etapa y que actualmente presta menos atención a las opiniones sobre su físico.

El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall.El joven cantante subió por primera vez a un escenario en Puerto Rico para encontrarse ante un público fiel que le demostró su respaldo agotando las entradas para sus presentaciones en el popular recinto. El espectáculo fue producido por Plug & Play, presidida por Vitico Roque, y Chad Events, de Rolando Santa. La primera noche confirmó en vivo lo que ya había ocurrido en la boletería: Dalvin “la Melodía” llegó a Puerto Rico con una fanaticada que conocía sus canciones y que convirtió su debut en una celebración.
1 / 7 | Dalvin "La Melodía" conquista al público boricua en el Coca-Cola Music Hall. El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall. - Suministrada/Portezis

Al referirse a la posibilidad de que su esposa se someta a procedimientos estéticos en el futuro, Dalvin dijo que no juzga a las mujeres que deciden hacerlo, pero manifestó su preferencia por la aceptación personal.

Para ilustrar su postura, recordó el caso de una mujer de su barrio que, según relató, falleció después de someterse a una liposucción.

“No soy quien para juzgar a la mujer que se hace una liposucción”, expresó, antes de defender la importancia de no vivir acomplejado por la apariencia física.

Dios no hace nada mal. Si tú eres conforme con lo que Dios te hizo, es mejor”, concluyó.

El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones.El cantante de bachata dominicano cumplió su sueño de cantar junto a Farruko en la segunda de sus seis funciones. "Para mí es un honor participar con él. Soy fanático. Lo veía por televisión y redes, y hoy se cumplió ese sueño...", fueron las palabras de Dalvin sobre Farruko.
1 / 8 | Dos invitados de lujo en la segunda función de Dalvin "La Melodía" en Puerto Rico . El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. - Suministrada
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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