Dalvin “La Melodía” habla del difícil momento que vivió su esposa por las críticas
El bachatero contó que su pareja se afectaba por los comentarios sobre su apariencia física
30 de octubre de 2026 - 8:24 AM
30 de octubre de 2026 - 8:24 AM
El bachatero Dalvin La Melodía contó que su esposa, Corayma Fajardo, llegó a llorar debido a los comentarios que recibía sobre su apariencia física.
Durante una entrevista en Alofoke Radio Show, el intérprete explicó que la situación fue difícil al principio, especialmente por las comparaciones.
“Ella llegó a llorar al principio”, confesó Dalvin, quien aseguró que trató de ayudarla a enfrentar los comentarios sin permitir que afectaran su autoestima.
Como parte de ese apoyo, explicó que en ocasiones le quitaba el teléfono para evitar que continuara leyendo mensajes negativos y le recordaba que las críticas suelen aparecer cuando una persona comienza a cosechar éxitos.
“Mantente con tu autoestima al 100”, fue uno de los consejos que dijo haberle dado. El artista aseguró que su esposa ha logrado superar esa etapa y que actualmente presta menos atención a las opiniones sobre su físico.
Al referirse a la posibilidad de que su esposa se someta a procedimientos estéticos en el futuro, Dalvin dijo que no juzga a las mujeres que deciden hacerlo, pero manifestó su preferencia por la aceptación personal.
Para ilustrar su postura, recordó el caso de una mujer de su barrio que, según relató, falleció después de someterse a una liposucción.
“No soy quien para juzgar a la mujer que se hace una liposucción”, expresó, antes de defender la importancia de no vivir acomplejado por la apariencia física.
“Dios no hace nada mal. Si tú eres conforme con lo que Dios te hizo, es mejor”, concluyó.
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