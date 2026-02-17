De luto Éktor Rivera: “Papi se me fue”

El actor puertorriqueño Éktor Rivera enfrenta el duelo ante el fallecimiento de su padre, según compartió en la noche del lunes, a través de un mensaje en sus redes sociales.

El también artista plástico le dedicó un hermoso mensaje a su padre donde además de despedirse destacó las enseñanzas de su progenitor a lo largo de su vida. Rivera no precisó la causa de muerte de su padre en el escrito.

“Papi se me fue.💔Y aunque duele decirlo, sé que ya descansa en paz.Mi papá fue un hombre genuinamente bueno.Bueno con su familia, con sus amigos, con sus vecinos… con todo el mundo.No hacía ruido para ser grande. Simplemente lo era. Nos dejó lo más importante que un hombre puede dejar: su ejemplo”, resaltó Rivera sobre su padre.

“De él aprendí la disciplina.A ser leal a mis valores.Aprendí a amar y honrar a mis padres.A mantener un hogar firme para que todos estén bien.También me enseñó a disfrutar de lo simple, como una cervecita bien fría después de un día largo. A disfrutar de un sábado con salsa vieja mientras le metía a las congas y al bongó.Me enseñó a ser empático con la gente. Trató a mis amigos como si fueran sus propios hijos.Era el rey de los chistes mongos, que por alguna razón casi científica, daban una risa brutal. No tenía la más mínima vergüenza en hacernos pasar vergüenza a nosotros. Y él feliz”, destacó el artista.

Rivera recordó, además, la confianza que su padre depositó en él para perseguir sus sueños en las diferentes disciplinas de las artes y como con su ejemplo, hoy puede desempeñar el rol de la paternidad desde el amor.

“Me educó con firmeza. Con la misma pasión con la que celebraba mis logros artísticos, me castigaba cuando vandalizaba con grafitis los muros de la urbanización. Pero no me impuso caminos, me dirigía. Confió en mí.Me dio la mano en cada invento y en cada sueño. Y fueron muchos… siguen siendo muchos.Y lo más grande que me dejó:me enseñó a ser papá.Todo lo que recuerdo de él como padre es lo que intento repetir con Evan y Bría. Y sé que ellos algún día harán lo mismo.Por eso no solo llevamos su sangre, nos llevamos sus enseñanzas. Y eso lo hace inmortal.Te amo, papi. Gracias… porque no hay un solo recuerdo triste de tu presencia en mi vida.Ya nos veremos. Por ahora, bendícenos desde arriba. Dile a Papá Dios, porque seguro eres uno de sus ángeles VIP, que nos continúe bendiciendo en la familia para seguir logrando sueños y para que vivamos en salud, amor y plenitud. Bría ya te puso nombre: “Ángel Abuelo”.Y te queda perfecto.Te amo 💙Tu hijo, Ektor", puntualizó el actor, que reside en Los Ángeles, California, junto a su esposa Yara LaSanta y sus hijos Bría y Evan.