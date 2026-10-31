Detienen en Estados Unida a presentadora de televisión mexicana acusada de fraude

Fuentes de seguridad mexicanas confirmaron a EL UNIVERSAL la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, quien es señalada en México por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.

En una imagen en posesión de EL UNIVERSAL, se puede ver a dos oficiales de policía estadounidenses sujetar de los brazos a Gómez Mont.

Con su cabello negro largo y suelto, sin maquillaje y vestida con una blusa sin mangas blanca, falda azul corta, así como tenis blanco, posa para la foto con las manos esposadas, encadenada y sostiene un papel blanco en las manos.

Arresto de Inés Gómez Mont. (El Universal / GDA)

Sheinbaum pide que se reactive ficha roja de Inés Gómez Mont

El pasado 8 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México solicitó la reactivación de la ficha roja de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga.

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“Le pedí al gabinete y a la Secretaría de Hacienda cuáles son las irregularidades y por qué hay una orden de aprehensión a estas dos personas, lo profundo de las irregularidades que cometieron vinculadas con factureras de estas dos personas [...]Y estamos esperando la información de por qué se le retiró por parte Interpol la ficha roja”, dijo.

En su conferencia, Sheinbaum llamó “factureros reconocidos” y “delincuentes” a Gómez Mont y Álvarez Puga. Mencionó que su gobierno pediría que se recuperara la ficha roja.

Desde el 30 de septiembre, la mandataria federal ya había llamado a a Gómez Mont y Álvarez Puga como “factureros reconocidos” y “delincuentes”.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México. Pero, todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, dijo en aquella conferencia.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont?

La actriz y presentadora Inés Gómez Mont, detenida este viernes en los Estados Unidos, cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal el primer mandamiento judicial contra Gómez Mont por la supuesta utilización de empresas “fantasma” para lavar dinero.

La FGR la señala de presunta simulación de facturas luego de que se les adjudicaron a su esposo contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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En julio de 2024, la actriz y presentadora solicitó un amparo contra una segunda orden de aprehensión librada en 2021 en su contra, ahora por el delito de defraudación fiscal equiparada por un monto de 6 millones 600 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015.

Sin embargo, el titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección de la justicia contra dicho mandamiento judicial y la activación de la ficha roja, por lo que es buscada en más de 190 países.

Ante ello, Gómez Mont interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado, que resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo.

¿Quién es Gómez Mont?

Gómez Mont es una presentadora y actriz mexicana nacida en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos programas nacionales, entre ellos “Ventaneando”.

Comenzó su carrera en televisión en 1997, cuando participó en la telenovela juvenil “Tric Trac”, de TV Azteca. Posteriormente, se incorporó al área de noticias de Fuerza Informativa Azteca y más tarde pasó al departamento de entretenimiento, entonces encabezado por la periodista Pati Chapoy.

En 2004 quedó al frente del programa de espectáculos dominical “Los 25+”, donde permaneció durante cinco temporadas. Su salida coincidió con su embarazo y el nacimiento de su primera hija, Inés, fruto de su matrimonio con Javier Díaz, con quien estuvo casada de 2008 a 2013. De esa relación también nacieron sus hijos Javier, Diego y Bruno.

Entre sus participaciones más recordadas está su presencia en el Super Bowl Media Day, donde acudió vestida de novia a una conferencia con el entonces quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, y le pidió que se casara con ella, en tono de broma.