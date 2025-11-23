Donald Glover asegur que tuvo un derrame cerebral

Donald Glover se ha sincerado sobre el reciente susto de salud que le obligó a cancelar su gira el año pasado. En ese momento, lo describió como una “dolencia”, pero Glover dijo el sábado por la noche en una actuación que un médico le dijo que había tenido un derrame cerebral.

Glover, que actúa bajo el seudónimo de Childish Gambino, compartió la información en el escenario del festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, en Los Ángeles. Sus declaraciones fueron ampliamente difundidas en las redes sociales.

“Habéis votado por un monólogo de ‘dónde he estado’”, dijo Glover, de 42 años. “Me dolía mucho la cabeza en Luisiana e hice el programa de todos modos. No veía bien, así que cuando fuimos a Houston, fui al hospital y el médico me dijo: ‘Has tenido un derrame cerebral’”.

Glover dijo que sentía que estaba defraudando a todo el mundo, lamentando que aún no haya ido a Irlanda. También reveló que “le encontraron un agujero” en el corazón y tuvo que someterse a dos operaciones.

“Dicen que todo el mundo tiene dos vidas y que la segunda empieza cuando te das cuenta de que tienes una”, dijo Glover. “Tenéis una vida, chicos, y tengo que ser sincero, la vida que he vivido con vosotros ha sido una bendición”.