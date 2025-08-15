Ellas son el “Top 10″ de Miss Universe Puerto Rico 2025  

Miss Universe Puerto Rico (MUPR) 2025 arrancó esta noche con fuerza desde el icónico Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. Ataviadas de negro, las 23 candidatas salieron al escenario para protagonizar el número musical de apertura.

Como todos los años, la audiencia se encargó de que el nombre de las favoritas se escuchara a lo largo y a lo ancho del recinto. Al final de la velada, una de ellas será coronada por la reina saliente, Jennifer Colón Alvarado, como la nueva soberana que representará a la isla en el certamen internacional, en Tailandia.

Tras la presentación musical de Christian Daniel y Jowell, “Eres un 10″, llegó el momento de conocer el “Top 15″. Este grupo, según los presentadores José Santana y Diane Ferrer, fue el resultado de la competencia preliminar.

1 / 68 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así se vivió la gran noche . Unas 23 aspirantes buscan convertirse en la sucesora de Jennifer Colón Alvarado y representar a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. - Pablo Martínez

El cuadro de las 15 semifinalistas quedó conformado por Miss Vieques, Isys Santos Crespo; Miss Carolina, Josuan Del Valle Rivera; Miss Lares, Bárbara Marrero Rivera; Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera; Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres; Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera; Miss San Sebastián, Kaelie Blanes-Ronda; Miss Santa Isabel, Karina Alvarado Bello; Miss Ponce, Marisabel Rivera; Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel Figueroa; Miss Caguas, Sofía Adorno; Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo; Miss Coamo, Natalia Andrea Gómez Rivera; Miss Salinas, Paola Malavé y Miss Toa Alta, Alanys Bravo.

PUBLICIDAD

Después de una breve fiesta llena de orgullo patrio, que incluyó zanqueros y cabezudos, el ambiente quedó listo para la pasarela en traje de baño. Para este desfile, la producción se decantó por el tema “Sonríele” de Daddy Yankee.

“El Jefe”, como lo nombraron los anfitriones de la noche, envió un mensaje pregrabado a las candidatas. El artista les aconsejó que no se olvidaran de agradecer “al de arriba” por el momento que vivían.

1 / 16 | Miss Universe Puerto Rico 2025: este es el "Top 15". Conoce al grupo de candidatas que lograron un espacio en el Top 15 Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez

Posteriormente, cada una de las semifinalistas volvió a deslumbrar ante un público que no se detuvo en manifestar su apoyo. En esta ocasión, los organizadores del evento optaron por material audiovisual preproducido.

Desde uno de los balcones de la Sala de Festivales Antonio Paoli, el copresentador de “Viva la tarde” de Wapa Televisión, Bryan Villarini, explicó que mediante voto, las participantes decidieron que la pasarela en traje de noche sería con el mismo vestido que utilizaron en la preliminar. Eso sí, podían tener modificaciones.

La pedrería textil, así como las ya tradicionales capas, fueron tendencia en el desfile. Acto seguido sonaron los nombre de las 10 semifinalistas.

Las candidatas que avanzaron al “Top 10″ fueron Miss Jayuya, Samarys Barbot Arroyo; Miss Lares, Bárbara Marrero Rivera; Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel Figueroa; Miss Vieques, Isys Santos Crespo; Miss Coamo, Natalia Andrea Gómez Rivera; Miss Carolina, Josuan Del Valle Rivera; Miss Fajardo, María Fernanda Amador Rivera; Miss Canóvanas, Aneichka Maldonado Torres; Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera y Miss Ponce, Marisabel Rivera.

Con la elegancia y quietud que destaca la pasarela en traje de noche, las aspirantes a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2025 respondieron las preguntas del jurado Las interrogantes abordaron temas como la equidad entre un hombre y una mujer soltera y el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Las jóvenes, con mucha seguridad, cumplieron su misión.

PUBLICIDAD

La preparación de las aspirantes comenzó el pasado 3 de junio con su presentación oficial. Desde entonces, han sido capacitadas en áreas como oratoria, pasarela, compromiso social, y preparación mental y emocional.

Bajo el lema “Presencia”, la franquicia nacional del certamen de belleza busca una embajadora que trascienda con su autenticidad y liderazgo.

1 / 146 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así han evolucionado las candidatas. Las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico ya se encuentran en el acuartelamiento en el Hotel San Juan, previo a la noche final del certamen, este jueves. A continuación las fotos de la evolución de cada concursante. - Xavier Araújo

“Cada año renovamos nuestro compromiso con la excelencia y la transformación. Esta edición de Miss Universe Puerto Rico es más rigurosa, más retadora y profundamente significativa. Apostamos por un grupo selecto de candidatas que se han preparado con intensidad no solo para brillar en el escenario, sino para impactar con su voz, su propósito y su autenticidad. Buscamos mujeres cuya presencia trascienda, mujeres que dejen huella”, sostuvo recientemente la directora de MUPR, Yizette Cifredo.

La etapa culminante de esta edición inició con la entrevista de personalidad. El domingo, 10 de agosto, continuó con la competencia preliminar, donde las delegadas se presentaron ante el panel de selección, quienes evaluaron su pasarela, proyección, elegancia y seguridad.

PUBLICIDAD

El histórico Teatro Alejandro Tapia y Rivera, también fue el escenario donde se entregaron los Premios Especiales a las candidatas más destacadas en diferentes categorías. De esta manera, el Total Look RunWay by Colgate Optic White fue otorgado a Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera; Mejor Cabello L´Oréal, a Miss Vieques, Isys Arimar Santos Crespo y Piel Radiante L’Óreal París, a Miss Ponce, Marisabel Rivera Negrón.

Miss Vieques, de igual manera, se alzó con el galardón de Miss Fotogénica. El premio My Way fue para Miss Carolina, Josuan Del Valle y Sonrisa Colgate, para Miss Jayuya, Samaris Barbot.

A través de la votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad le correspondió a Miss Morovis, Heidi Marie Acevedo Rosario y Mejor Pasarela a Miss Dorado.