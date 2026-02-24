Fallece el actor Robert Carradine, protagonista de “Lizzie McGuire”

Robert Carradine, el más joven de su prolífica familia de Hollywood y cuyo mayor éxito fue la comedia de 1984 “Revenge of the Nerds”, falleció a los 71 años.

En un comunicado enviado el martes a Deadline, su familia dijo que vivió con trastorno bipolar durante dos décadas y que murió por suicidio.

“Queremos que la gente lo sepa, y no es ninguna vergüenza”, dijo su hermano Keith Carradine al medio de comunicación. “Es una enfermedad que sacó lo mejor de él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Estaba profundamente dotado, y le echaremos de menos cada día”.

Conocido tanto por su trabajo en el cine como en la televisión, Robert Carradine trabajó ininterrumpidamente en la industria durante más de 40 años. Aunque colaboró con algunos de los directores más respetados de la época, nunca obtuvo el reconocimiento mundial de sus hermanos más famosos Keith Carradine (también padre de Martha Plimpton) y su hermanastro David Carradine, fallecido en 2009.

Robert Carradine, natural de Los Ángeles e hijo del actor John Carradine, se dio a conocer con papeles en la serie de televisión “Bonanza” en 1971 y en el western de John Wayne “The Cowboys” en 1972.

A pesar de sus antecedentes familiares, la interpretación no fue su primera vocación.

“Siempre me apasionó ser piloto de carreras, y eso es lo que pensé que iba a hacer, y en algún penúltimo momento... Creo que estaba sentado con mi hermano David cuando se estaba haciendo el casting de ‘Los Cowboys’, y estaban interesados en David como el malo, y él no quería ser el tipo que disparó a John Wayne por la espalda”, recordó Carradine en una entrevista de 2013 con Popdose. “Pero él dijo: ‘Sabes, se llama Los Cowboys, y están reuniendo a todos estos chicos jóvenes. Por qué no entras tú?”.

Además de protagonizar un corto episodio televisivo de “The Cowboys” y de aparecer junto a David Carradine en la popular serie de la ABC “Kung Fu”, consiguió papeles en “Mean Streets”, de Martin Scorsese, “Coming Home”, de Hal Ashby, y “The Big Red One”, de Samuel Fuller, sobre la Segunda Guerra Mundial.

Las cotas de éxito de su hermano David eludieron a Robert Carradine, pero a ambos se les podía ver a menudo en los mismos proyectos, como en “The Long Riders”, de Walter Hill, y “Cannonball”, de Paul Bartel.

El mayor éxito de Robert Carradine llegaría en 1984 con la comedia subidita de tono “La venganza de los empollones”, en la que interpretaba al empollón Lewis Skolnick, con su risa brusca, contagiosa y gutural. Reinterpretó el papel en la secuela para la gran pantalla y en dos secuelas para televisión, y siguió rindiendo homenaje al querido personaje con un papel como invitado en la serie “Robot Chicken” y como copresentador (junto con Curtis Armstrong, coprotagonista de “La venganza de los empollones”) del concurso de cultura pop “El rey de los empollones”, que se emitió durante tres temporadas.

En la década de 2000, Carradine triunfó en la pequeña pantalla en la serie de Disney Channel “Lizzie McGuire” como padre del personaje homónimo.

“Es muy duro afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió en Instagram Hilary Duff, que interpretaba a Lizzie McGuire. “Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré siempre agradecida por ello. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo”.

El trabajo siguió siendo constante aunque los proyectos disminuyeran en prestigio y calidad. Entonces, Quentin Tarantino, siempre defensor de los actores de carácter en decadencia, contrató a Carradine para “Django desencadenado” como uno de los rastreadores de la película de 2012 tras ver una fotografía “muy peluda”, según contó Carradine a Popdose.

En 2015, Carradine fue citado por un accidente en Colorado en el que resultaron heridos él y su esposa, Edith. Más tarde se divorciaron, tras más de 25 años de matrimonio.

Entre los supervivientes de Carradine figuran sus tres hijos, el actor Ever Carradine, Marika Reed Carradine e Ian Alexander Carradine.

En este artículo se habla de suicidio. Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, la línea nacional de suicidio y crisis en los EE.UU. está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.