Fausto Mata se reencuentra con sus tres hijos

Luego de revelar públicamente que llevaba dos meses sin ver a sus hijos, el actor y comediante Fausto Mata finalmente se reencontró este domingo con Karl, Sol y Luz.

El actor compartió una fotografía junto a sus retoños a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.3 millones de seguidores.

“Con mis muchachos Karl, Sol y Luz, nadie es más feliz que yo en este momento”, escribió Mata en el post.

Fue el pasado 14 de enero cuando el comediante publicó una imagen en sus redes sociales con el siguiente texto: “Hoy cumplo dos meses que no veo a mis hijos, espero que estén bien. Su papá”.

Según el artista, la madre de los niños fue responsable del distanciamiento.