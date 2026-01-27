Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fausto Mata se reencuentra con sus tres hijos

El actor compartió una fotografía junto a sus hijos a través de su cuenta de Instagram

27 de enero de 2026 - 9:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fausto Mata (Pablo Martínez Rodríguez)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Luego de revelar públicamente que llevaba dos meses sin ver a sus hijos, el actor y comediante Fausto Mata finalmente se reencontró este domingo con Karl, Sol y Luz.

RELACIONADAS

El actor compartió una fotografía junto a sus retoños a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 1.3 millones de seguidores.

“Con mis muchachos Karl, Sol y Luz, nadie es más feliz que yo en este momento”, escribió Mata en el post.

Fue el pasado 14 de enero cuando el comediante publicó una imagen en sus redes sociales con el siguiente texto: “Hoy cumplo dos meses que no veo a mis hijos, espero que estén bien. Su papá”.

Según el artista, la madre de los niños fue responsable del distanciamiento.

“Espero que estén bien y si alguien está cerca de ellos me ayuden diciéndole que los extraño, ya que con la madre será imposible, los amo mis hijos”, reveló en aquel momento.

Tags
Fausto MataFamiliaInstagram
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: