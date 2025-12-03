Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¡Felicidades, doctora!”: Byanka Sobá comparte importante logro profesional

“Esto es para papi, mami y tití en el cielo”, dedicó la comunicadora en sus redes sociales

3 de diciembre de 2025 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Byankah Sobá es natural de Vieques. (Xavier García)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Byankah Sobá ha forjado una carrera multifacética que trasciende el periodismo, consolidándose como una influyente coach de vida, oradora internacional y autora. Su trayectoria es un testimonio de resiliencia y versatilidad, marcada tanto por sus logros profesionales en los medios de comunicación como por su profunda dedicación a empoderar a otros a través del amor propio y la autoaceptación.

Como voz líder en el ámbito del desarrollo personal y la autoestima, la viequense es autora de libros y conferencista. La presentadora, asimismo, ha desafiado las nociones superficiales de la belleza y el éxito al instar a las mujeres a adueñarse de su futuro y a encontrar la plenitud desde dentro.

Hoy, miércoles, la periodista compartió el logro de una meta personal. Se trata de su la culminación de su doctorado en Psicología con especialidad en Consejería Psicológica.

Lo anterior, estableció, “no se logra en solitario”. “Dios sobre todas las cosas, manifestándose en todo y en todo momento. Mi madre, quien es el amor de mis amores. Mis compañeros y compañeras de cohorte han sido clave, cada profesor y profesora ha sido fuente de inspiración, cada supervisor y supervisora clínica (y/o académicas) mis ejemplos a seguir... pero mi esposo es otra cosa. Él es mi todo”, agregó.

Sobá aprovechó para dedicar unas palabras a su compañero de vida Eduardo Ramírez Flores. Recientemente, en septiembre de 2025, la pareja celebró su décimo aniversario de bodas.

“Gracias Eduardo por sostenerme cuando no quedaban fuerzas, por impulsarme por más y amarme en mis peores días. Ha sido un sacrificio mutuo, un esfuerzo de la relación y tu (como me dijo un amigo tuyo) no me has soltado ni en la última curva. Gracias mi amor. Sigues siendo un excelente CPA, pero puedo asegurar que casi, casi tienes un doctorado en psicología... Jijiji... No hay palabras para agradecer tu paciencia, tus palabras y tus acciones. Te amo”, exteriorizó.

En otra publicación, la animadora compartió el momento cuando le recibió la noticia de que había completado el proceso de inserción. Sobá, además, lo culminó con distinción.

“Esto es para papi, mami y tití en el cielo”, escribió.

Intensa lucha de Byankah Sobá contra su cuerpo

Intensa lucha de Byankah Sobá contra su cuerpo

La periodista de espectáculos narra cómo sobrellevó su condición de salud

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
