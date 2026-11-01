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Heidi Klum revela su disfraz de Halloween mientras su icónica fiesta cumple 25 años

El espeluznante y grotesco vestido impactó al público de su gran celebración de Noche de Brujas

1 de noviembre de 2026 - 12:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este año, la creativa modeló se vistió de una mano amputada. (Captura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Heidi Klum se sometió a una sangrienta transformación para convertirse en una mano gigante, macabra y cercenada, con motivo de su fiesta anual de Halloween celebrada el sábado en Nueva York; un evento muy esperado que ella misma organiza desde hace 25 años.

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Klum resultó irreconocible: solo se le veían los ojos y la boca, de la cual goteaba sangre mientras sacaba la lengua. La parte superior de la mano terminaba en un conjunto espeluznante de ligamentos y tendones colgantes. La acompañaba un equipo de ayudantes vestidos con trajes de protección biológica manchados de sangre.

La idea de convertirse en una mano gigante —específicamente su propia mano izquierda, con largas uñas rojas, un anillo en el pulgar, además de su anillo de compromiso y su alianza de boda— le surgió el año pasado.

“Miré mi mano y pensé: ‘Oye, creo que de alguna manera podría meter mi cuerpo dentro de esto’”, comentó Klum.

La supermodelo convertida en personalidad televisiva se hizo viral en 2022 al llegar a la fiesta suspendida de un sedal de pesca, enfundada en un disfraz de gusano retorciéndose.

En años anteriores, Klum ha aparecido caracterizada como Medusa (de la mitología griega), un pavo real, un “Transformer” de 2.4 metros de altura, el hombre lobo del videoclip “Thriller” de Michael Jackson, un clon rodeado de varias personas idénticas a ella, y Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción, representada con múltiples brazos.

Klum explicó que este año necesitó entre cinco y seis horas para ponerse el disfraz de mano, aunque su elaboración llevó mucho más tiempo. A lo largo del día, fue dejando pistas en su cuenta de Instagram mientras le aplicaban prótesis ensangrentadas en el rostro.

“Sin duda, lo más difícil es llevarlo puesto”, confesó Klum. “Es bastante pesado”.

Su esposo, el músico Tom Kaulitz, no pudo asistir este año debido a que se encuentra de gira. Sin embargo, entre los detalles de su disfraz se incluyó un tatuaje con el nombre de él en el dedo anular, además de las líneas de la palma y las venas de la mano.

“Un pedacito de Tom está conmigo”, dijo.

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Heidi KlumHalloween
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