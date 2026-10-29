Ivelissa Ríos muestra su dramático cambio tras su cirugía estética

A ocho semanas de haberse obsequiado un cambio radical en su físico por motivo de la celebración de sus 50 años, la creadora de contenido boricua radicada en Orlando, Florida, Ivelissa Ríos muestra sin tapujos el sorprendente resultado de su cirugía plástica.

Ríos se sometió hace casi dos meses a una lipoabdominoplastía, un procedimiento quirúrgico estético que combina la liposucción y la abdominoplastía en My Cosmetic Surgery Miami. La influencer ha documentado en sus redes sociales el proceso de su cirugía desde antes de entrar a sala de operaciones hasta el post operatorio y su recuperación en su hogar. De igual forma, ha detallado con humor el uso de la faja que debe llevar tras someterse a la cirugía plástica en la zona abdominal.

Sin embargo, no es hasta ahora que Ríos decidió despojarse de la ropa y revelar los resultados de la cirugía que requirió de la reconstrucción del ombligo. Ríos, quien recién celebró sus 50 años en un viaje en la República Dominicana compartió un video desde la oficina del cirujano plástico a cuatro semanas de operada donde mostró la cicatriz y el resultado de la operación estética que elimina el exceso de grasa y piel, y además repara músculos debilitados o separados de la zona.

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En el video, el cirujano explicó parte del proceso de reubicación del ombligo y la cicatriz de Ríos a cuatro semanas de la intervención quirúrgica. La puertorriqueña que luce un abdomen plano y una cintura reducida hizo una comparativa de su antes y después con ocho semanas de operada.

“Nena así vamos a casi 2 meses de operada. He viajado, trabajado y cumplido con mis compromisos, pero siempre sacando tiempo para cuidarme.Pues me he mantenido con mis masajes linfáticos, mis vitaminas; ácido fólico, magnesio, hierro y B12, mucha agua y comiendo bien: pollo, pavo, pescado, ensaladas y muchas frutas. Mi primer desarreglo fue en estos pasados días. Llegué a la cirugía con 147 libras y ya vamos por 135 libras. En cuanto a la faja ugh, de repente la amo luego la detesto, pero mi Dr. me dijo que con un mes era suficiente y tú sabes que le tengo que hacer caso”, comentó la influencer.