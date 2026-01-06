Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jayne Trcka, actriz de “Scary Movie”, muere a los 62 años

Es mejor recordada por su papel como “Miss Mann“

6 de enero de 2026 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película “Scary Movie”. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jayne Trcka, mejor recordada como “Miss Mann“, el papel al que dio vida en el 2000, en la cinta ”Scary Movie“, murió hace unas semanas a los 62 años, como confirmó su hijo.

“TMZ” publicó la noticia de su fallecimiento, el cual tuvo lugar el viernes, 12 de diciembre, como contó su hijo -del que no se especificó su nombre-, en San Diego, California, ciudad en la que Jayne residía.

Las causas de su muerte siguen sin esclarecerse, pues las investigaciones siguen su curso, como informó el médico forense del estado.

Y, si bien, su rostro es recordado por la aparición que tuvo en la película de comedia, la realidad es que, antes, dedicó gran parte de su vida al físicoculturismo y al modelaje fitness, pues -en su juventud- estudió gimnasia.

Durante la década de los ochenta, participó en diferentes competiciones de rendimiento físico; gracias a su buen desempeño en ese ámbito, Trcka decidió dejar el trabajo que tenía en una agencia de correo postal para enfocarse, por completo, en su desarrollo como culturista.

Con los años también fungió como entrenadora personal certificada, profesión semejante a la que realizaba el personaje de Miss Mann en “Scary Movie”, donde dio vida a la profesora de gimnasia de la secundaria Corpse, donde tienen lugar varios de los acontecimientos de la película.

Tags
actriz Muertes
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: