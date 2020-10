El actor Jorge Castro y las actrices Johanna Rosaly y Norwill Fragoso anunciaron su apoyo al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

El actor aseguró que “hay un movimiento que le ha cambiado los muñequitos al bipartidismo” y será el que propiciaría el cambio en Puerto Rico. “Estoy convencido que Juan no necesita el reconocimiento, lo que necesita es la oportunidad de podernos demostrar todo lo que se dice de él. Si piensas como yo, no tengas miedo, date la oportunidad de hacer lo correcto. Si no piensas igual, no importa. Sal a votar y ejerce tu derecho a escoger quién nos va a dirigir en estos próximos cuatro años. Voy a ti! #patrianueva #vota Juan Dalmau”, expresó en su cuenta de Instagram el actor que interpreta Felipe, el ayudante de la gobernadora Wanda Basketball (Sara Jarque) en el programa “Raymond y sus amigos”, de Telemundo.

Esta semana, la actriz Johanna Rosaly también hizo público su respaldo a Dalmau, para la gobernación, y al candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Manuel Natal, para la alcaldía de San Juan. Rosaly expresó que en la papeleta de la Legislatura seleccionó a candidatos del PIP, de MVC y uno del Partido Nuevo Progresista (PNP). De inmediato, Dalmau le agradeció el respaldo.

“El 3 de noviembre tenemos una cita con la patria. Está en nuestras manos construir el país que soñamos. Una #PatriaNueva es posible, atrévete a pensar en Puerto Rico. ¡Yo estoy lista! @juandalmau”, escribió, por su parte, la actriz Norwill Fragoso.

De inmediato, el candidato a la gobernación agradeció el endoso público de la intérprete de JGo y Mabel Chola en el segmento de comedia política del programa “Raymond y sus Amigos”.

El actor y cineasta Jacobo Morales y su esposa Blanca Eró, también ayer hicieron público su apoyo a Dalmau con un mensaje en las redes sociales.

“Consideramos que la sensibilidad, la preparación y las actitudes de Juan Dalmau responden directamente al reclamo de honestidad de múltiples sectores de nuestro país y a la necesidad de cambio y reestructuración que no podemos seguir posponiendo. Vamos a darle la oportunidad”, expresó la pareja a través de las redes sociales.

Morales y Eró invitaron al electorado a votar por Dalmau y manifestaron su esperanza de que -de resultar electo- el líder independentista no repetirá el estilo de sus antecesores.

“Hagámoslo gobernador de todos los puertorriqueños. Confiamos que el partidismo no interferirá con sus acciones como gobernante, y que el odio, el entrampamiento y el descrédito contra el oponente, no formarán parte de su estilo”, sostuvieron.