Kelsey Grammer anuncia el nacimiento de su octavo hijo a sus 70 años

Es un niño, llamado Christopher, para el actor Kelsey Grammer, de 70 años, y su esposa Kayte Walsh.

La estrella de “Frasier” anunció la noticia de su último bebé en la edición del lunes del podcast “Pod Meets World”.

“Acabamos de tener nuestro cuarto, se convirtió en ocho hijos”, dijo Grammer. “Fue como hace tres días. Christopher se acaba de unir a la familia. Genial. Sí, ¿no es encantador?”

El niño es el cuarto de Walsh y Grammer. El actor también tiene cuatro hijos mayores de relaciones anteriores, incluidos dos con su exesposa Camille Grammer, miembro original del elenco de “The Real Housewives of Beverly Hills”.