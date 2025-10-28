Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de octubre de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kelsey Grammer anuncia el nacimiento de su octavo hijo a sus 70 años

El actor de “Frasier” anunció la noticia de su último bebé en la edición del lunes del podcast “Pod Meets World”

28 de octubre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelsey Grammer en gala amfAR, Los Ángeles. Archivo. (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Es un niño, llamado Christopher, para el actor Kelsey Grammer, de 70 años, y su esposa Kayte Walsh.

RELACIONADAS

La estrella de “Frasier” anunció la noticia de su último bebé en la edición del lunes del podcast “Pod Meets World”.

“Acabamos de tener nuestro cuarto, se convirtió en ocho hijos”, dijo Grammer. “Fue como hace tres días. Christopher se acaba de unir a la familia. Genial. Sí, ¿no es encantador?”

El niño es el cuarto de Walsh y Grammer. El actor también tiene cuatro hijos mayores de relaciones anteriores, incluidos dos con su exesposa Camille Grammer, miembro original del elenco de “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Grammer estaba en el podcast para hablar sobre su reciente libro, “Karen: A Brother Remembers”, sobre el asesinato de su hermana cuando ella tenía 18 años.

Tags
Actores
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: