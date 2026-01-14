Opinión
Kiefer Sutherland arrestado tras presuntamente agredir a un conductor en Los Ángeles

El actor británico canadiense salió de la cárcel tras pagar una fianza de $50,000

14 de enero de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del actor Kiefer Sutherland. (ALLISON DINNER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor británico canadiense Kiefer Sutherland ha sido arrestado tras protagonizar una presunta agresión a un conductor de un servicio de transporte compartido en Los Ángeles, informó la Policía de la ciudad.

Las autoridades informaron a The Hollywood Reporter (THR) que respondieron a una llamada sobre una agresión que involucraba a un conductor de un servicio de transporte compartido cerca de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, alrededor de las 00:15 del lunes (hora local), en la ciudad angelina.

Los agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) indicaron que el sospechoso entró en un servicio de transporte compartido, agredió al conductor y le profirió amenazas. Ninguna de las personas implicadas resultó herida, según la policía.

Sutherland fue identificado posteriormente como el sospechoso y arrestado en el lugar de los hechos por realizar amenazas criminales, lo que supone una violación del Código Penal de California.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó también que la investigación sobre el incidente está en curso.

El actor salió de la cárcel tras pagar una fianza de $50,000, según informó NBC News. Su primera cita en la corte sobre este caso está programada para el 2 de febrero.

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y Donald Sutherland, es conocido por sus papeles en trabajos como “24”, “Cuenta Conmigo” (Stand by Me), “Los Muchachos Perdidos” (The Lost Boys), “Mirrors”, “Melancolía” (Melancholia), “Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo” (Twin Peaks: Fire Walk with Me), “Flashback” o “Algunos Hombres Buenos” (A Few Good Men) entre otros proyectos.

También ganó dos premios Emmy por la serie dramática “24”, que seguía a su personaje, Jack Bauer, un agente antiterrorista que lucha contrarreloj para desbaratar conspiraciones y salvar a su nación del desastre final. La serie duró ocho temporadas, de 2001 a 2010.

Breaking NewsArrestosActoresAgresionesLos Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
