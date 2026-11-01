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Kim Kardashian se somete a cirugía tras diagnóstico relacionado con la muerte de su padre

Robert Kardashian falleció de cáncer de esófago en el 2003 a los 59 años

1 de noviembre de 2026 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kim Kardashian arrives at the opening night celebration for the Lucas Museum of Narrative Art on Saturday, Sept. 19, 2026, in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La empresaria, influencer y socialité Kim Kardashian se sometió a una cirugía para “extirpar... irregularidades” en su garganta tras ser diagnosticada con esofagitis, lo cual generó preocupación en ella ya que su padre murió de cáncer de esófago.

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De acuerdo con Page Six, la estrella de reality reveló su situación de salud en el avance del episodio de la próxima semana de “Las Kardashian”.

“Últimamente me he sentido un poco mal”, dijo Kardashian en una entrevista. “Hoy me duele muchísimo la garganta”.

Su médico dijo que tenía “una pequeña inflamación del esófago” y añadió: “Le sugiero que empiece con un medicamento y luego venga a hacerse un procedimiento para que podamos examinarlo y determinar a qué nos enfrentamos y si realmente necesitamos hacer algo o no”.

La creadora de la marca Skims confesó que no había hablado sobre el diagnostico porque su papá, Robert Kardashian Sr., falleció de cáncer de esófago en 2003 a los 59 años.

Según Mayo Clinic, la esofagitis es “la inflamación, irritación o hinchazón del revestimiento mucoso del esófago, el conducto muscular que transporta los alimentos y los líquidos desde la boca hasta el estómago”.

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Kim Kardashian
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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