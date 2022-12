La periodista y productora del programa “Jugando Pelota Dura” de Teleonce, Kristal Laracuente, se convirtió en madre, el pasado 1 de noviembre, al darle la bienvenida a la niña que llamó Alma Lucía, fruto de su relación con el analista político, el licenciado Carlos Mercader.

La también profesora y exreportera de Wapa Televisión, ayer compartió con sus seguidores a través de las redes sociales fotos y todo el proceso que atravesó durante el trabajo de parto, en el que nunca llegó a dilatar y que se le tuvo que practicar cesárea, hasta las horas y semanas posteriores, en las que su vida corrió peligro.

“1 de noviembre de 2022. Uno de los días mas bellos y locos de mi vida. Alma llegó al mundo y yo me fui y volví. Las primeras horas fueron de chistes y felicidad, pero llegó un momento en el que comencé a tener el dolor más horrible que he experimentado en mi vida. Yo sentía que esas contracciones me partían en mil cantos, yo no sé cada cuánto tiempo eran, yo no dejé de sentirlas nunca. Las horas pasaban y no dilataba. Seguía igual... Me sentía fuera del mundo. Le gritaba a Carlos que me buscara epidural, que no me hablara, que me hablara, que me sobara en la espalda baja, que no me sobara y mil cosas más. El pobre ya no sabía que hacer”, relató a través de un escrito la también abogada.

PUBLICIDAD

Continuó la historia revelando que durante el proceso siempre se mantuvieron orando. Luego de tener que ser sometida a una cesárea, tras largas horas, recuerda poco de aquel proceso en donde lo único que tuvo claro fue haber escuchado el llanto de su bebé.

“De allí me sacaron y me dijeron que iba a recovery por dos horas. Ahí comenzó la historia que nunca imaginé. No sé cuánto tiempo había pasado, pero escuché a personas hablando cerca de mi. ‘Te vamos a limpiar y te suben a cuarto’, me dijo una de ellas, pero en segundos escucho: ‘paciente se desangra, fulano ven que paciente se desangra...’. ‘llamen al médico...’, y entre cosa y cosa ya no escuché más. Me levanté 13 horas después. No tenía idea de que había pasado conmigo. Tiempo después llega el médico y me explica que mi utero no contrajo, que había perdido mucha sangre y que me habían tenido que transfundir varias pintas. Mi hemoglobina estaba en seis. Yo todavía no entendía nada. No había visto a mi bebé y era lo único que me preocupaba. Me subieron al cuarto, me trajeron a Alma y el médico volvió a donde mí. Su cara era de terror. No se explicaba lo que me había ocurrido y para colmo venía a darme otros diagnósticos nada alentadores y con los que no contábamos. ‘Te saqué del túnel’, fue lo que me dijo”, explicó.

“Pequé de no ver la gravedad de mi asunto. Carlos dice que cuando el médico subió a hablar con él, pensó que por su cara le iba a decir que yo había muerto. Estuve en el hospital varios días. A la semana me salió un hematoma en la herida y a los pocos días por ahí explotó. Me bañé en sangre y tuve que volver a ser hospitalizada. En el proceso (que tiene una saga distinta cada día) estoy viendo como me safo de una preeclamsia postparto que me tiene con la presión en las nubes y tomando medicamentos diarios. Han sido semanas duras. Dios ha estado conmigo y me ha dado la dicha de contar con personas que han sido angelitos en el camino. Voy día a día... trabajando con mi mente para no caer en una depresión postparto y cuidándome como nunca para no faltarle a mis hijos. Probablemente mi historia es la de muchas muieres. Traer vida al mundo es maravilloso, pero se dice muy poco de todo lo que enfrentamos. ¡Hay que hablarlo! Dos cosas: Pasaría lo mismo mil veces por mi hija y es importante que todo el que pueda done sangre. Donar sangre salva vidas”, concluyó.

PUBLICIDAD

Laracuente también es madre de Lara y Francisco, a quienes adoptó, un proceso que comenzó en abril de 2018 y que se oficializó en agosto de 2020.