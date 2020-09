Reír, aliviar tensiones y combatir la negatividad y los problemas a los que nos enfrentamos a diario debido a la pandemia es algo más que necesario en esto días, tanto para la salud física como la mental.

De eso está convencida Naíma Rodríguez, productora de la compañía teatral Teatro Breve, quien cree que hace mucha falta soltar y sacar esas energías a través de la risa, aún cuando todavía no se pueden hacer presentaciones artísticas o teatrales debido al COVID-19.

La situación por la que están pasando no ha sido fácil para los artistas, acepta Rodríguez. Sin embargo, destaca que han estado trabajando desde el día que comenzó la cuarentena por el coronavirus. “Buscamos la forma de innovar dentro de las circunstancias para no quedarnos esperando a que nos resuelvan. Tenemos un deseo grandísimo de escribir, de actuar, de crear cosas nuevas”, asegura la productora entusiasmada, mientras destaca que eso incluye llegar hasta los hogares de las personas a través de la nueva plataforma digital que lanzan hoy, Canal Breve, en su página teatrobreve.com.

“Para nosotros lo principal la salud de nuestros artistas y que puedan continuar con su taller de trabajo, pero sin exponerlos a situaciones que puedan exponerlos a riesgos de salud. El efecto del Covid-19 ha sido grande, pero no nos urge abrir el teatro hasta que no sepamos que es seguro. Eso nos llevó a sentarnos y repensar la compañía. Fue un proceso de trabajo en equipo para escoger qué es lo esencial de Teatro Breve, poder compartir eso con nuestro público y seguir llevando la comedia de otra manera. Extrañamos el teatro, pero dado las condiciones no queremos exponer a nadie ni exponernos nosotros”, explica Rodríguez al tiempo que destaca que han aprovechado las redes sociales y plataformas como Zoom para empezar a crear eventos y experiencias.

Según la productora a la misma vez se ha creado un espacio “que es nuestra sala virtual donde la gente puede comprar una membresía o una subscripción mensual para disfrutar de nuestros eventos virtuales en vivo, además de otros contenidos”.

De hecho, destaca que la gente va a encontrar la cartelera de los eventos, podrá comprar boletos y par el Canal Breve, puede adquirir una membresía, ver la historia y el material de archivo, así como todas las experiencias virtuales de grupo.

“Canal Breve provee a la audiencia una oportunidad de comprar un pase que le va dar a acceso a todos nuestros shows en vivo, así como a otras experiencias”, reitera.

Los absurdos de todos los días

Rodríguez explica que para los pasos de comedia les gusta trabajar temas relacionados con las relaciones humanas, las complicaciones del día a día y “los absurdos que nos toca enfrentar en nuestra cotidianidad”.

Sin embargo, aclara que no hacen un proyecto abiertamente político o partidista, aunque sí comentan sobre las dificultades que enfrenta el país y de lo necesario de lograr cambios.

“Es otra manera de decir las cosas. En el caso del COVID-19 lo tocamos dentro de (cómo afecta) la cotidianidad, de la nueva normalidad y de lo que la gente está viviendo hoy día”, explica Rodríguez.

Naíma Rodríguez, productora ejecutiva de la compañía Teatro Breve. (Gustavo Castrodad (Suministrada))

Precisamente, el 26 de este mes van a presentar la comedia “Cuidado con este tema”, una comedia sobre la cultura de la cancelación. “Queremos hablar de lo difícil que se nos hace crear ante la cultura de la cancelación. Es un poco reírnos de nosotros mismos, de lo que ya no se puede decir, de lo creativo que hay que ser dentro de la situación actual”, explica.

Este evento, que se trasmitirá en vivo desde el espacio cultural La Respuesta, contará con el talento de seis comediantes –Isel Rodríguez, Lucienne Hernández, Luis Gonzaga, Esteban Ruiz, Kiko Blade y Lourdes Quiñones- y cada uno tendrá la oportunidad de hacer su propio paso de comedia.

“Hace dos semanas hicimos un show de los personajes Luna y Vecky con su repertorio musical y se conectaron 1,300 personas”, recuerda Rodríguez, quien cree que el éxito de la comedia que hacen se debe a que son “bastante honestos y relevantes en el contenido” de su comedia.

“La gente cuando ve el proyecto se sienten identificados y logramos ser espejo de nuestra generación. Para mí también es esencial la relación que creamos con la audiencia. Ya sea cuando recibimos público o a través de las redes sociales nos comentan ‘eso mismo me pasa a mí’ y realmente se logra una conexión de abrirnos y ser totalmente transparentes en lo que sentimos. Por eso, al también ser atrevidos al expresarnos, hace que la gente conecte con nosotros porque se ven reflejados en todo lo que creamos”, argumenta la productora.

Los retos

Según Rodríguez, no tene un público al frente que reaccione a lo que hacen es un reto. Pero dice que en cada show virtual se hace en vivo y el público puede comentar a través de un chat. También exhortan al público a que conecte sus cámaras para que el comediante pueda ver la reacción.

“Hemos logrado un poco replicar la experiencia inmediata del público a través de la vía digital y vemos los comentarios al momento. Es un show en vivo que mientras pasa, la gente comenta”, explica, al tiempo que acepta que es una situación rara.

“Es rarísimo y nosotros, obviamente, quisiéramos estar en el teatro, pero ahora queremos hacerle sentir al público que estamos con ellos, que no están solos. Descubrimos que ese momento de interacción y de compartir es muy bonito. Por eso es por lo que nos gusta hacerlo porque permite ese jangueo virtual con la gente”.

Cabe resaltar que Teatro Breve es una empresa cultural y taller de comedia puertorriqueña con servicios ininterrumpidos durante 14 años, con una puesta en escena original, relevante, local y atrevida.

No es la primera vez que este colectivo de reconocidos artistas llevan su humor a través de las plataformas digitales. Rodríguez también recuerda que durante el cierre total por la pandemia, bajo la comisión y conceptualización de BBDO produjeron la serie “Pasándola en Casa” para la marca Hyundai de Puerto Rico. Un esfuerzo “Co-branded” que trajo como resultado sobre 390,000 vistas y sobre 800,000 impresiones para la marca.

Mientras que Marisé Álvarez, miembro del colectivo, lanzó un “stand up comedy” llamado “Un stand up desde mi fu... cuarto” con cuatro funciones iniciales llenas y una privada, seguido por dos repeticiones el 11 y 12 de julio, con una audiencia total de 2,651 personas.