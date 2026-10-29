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Lamar Odom tendrá una cuenta en una página con contenido para adultos

El ex campeón de la NBA con Los Angeles y expareja de una de las Kardashian dijo que ahora conocerán al verdadero Lamar

29 de octubre de 2026 - 11:23 AM

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ARCHIVO - El exjugador de Los Ángeles Lakers Lamar Odom observa durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA entre los Lakers y los Miami Heat en Los Ángeles, el 30 de marzo de 2016. (AP Photo/Mark J. Terrill, Archivo) (Mark J. Terrill)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Si algo sabe Lamar Odom, es generar impacto. En su etapa como jugador dentro de la cancha con anillos con Los Angeles Lakers, después por sus excesos y adicciones y ahora se robó el centro de la escena al anunciar que será la primera estrella de la NBA que se creará una cuenta de OnlyFans. El exjugador, de 46 años, confirmó la noticia en una entrevista con TMZ.

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Cuando la gente oye OnlyFans, automáticamente piensa en una sola cosa; pero no estoy aquí para decirles qué es lo que van a ver o qué no. He llevado una vida bastante salvaje y, créanme, todavía quedan algunas sorpresas. Siempre he sido un libro abierto, pero hay capítulos que la gente aún no ha visto”, dijo Odom, que fue campeón de la NBA, con los Lakers en 2009 y 2010.

Fuentes cercanas al ex de Los Angeles Clippers, Lakers, Miami Heat y Dallas Mavericks que fueron consultadas por el medio TMZ confirmaron que “Lamar Odom publicará contenido subido de tono en su página, aunque, por ahora, nada demasiado extremo”.

Según informó Complex, Odom abrió su cuenta el martes 27 de octubre con un costo de 3.25 dólares el primer mes y 13 dólares mensuales en los próximos meses. La biografía de su perfil describe la propuesta del exjugador: “Me vieron en la cancha. Me vieron en la televisión. Ahora conozcan al verdadero Lamar. Un poco más personal. Un poco más juguetón. Y un lado de Lamar que no habían visto antes. Entren a mi mundo”.

Odom se siente acompañado en su decisión. Rachel Bradley, su novia, abrió su propia cuenta de OnlyFans el mismo día. Se describe como una “profesional inmobiliaria en Los Ángeles, con pasión por la moda, los viajes, los lugares hermosos y que disfruta cada minuto de la vida”.

En la biografía de la plataforma, Bradley escribió: “Me gusta un poco de misterio, un poco de atención y alguien que sepa cómo mantenerme interesada”.

El momento más oscuro

La vida de Lamar Odom siempre fue muy compleja y todos sus desbordes fueron públicos, incluso, cuando estuvo al borde de la muerte por una sobredosis. Es por eso que en febrero de 2026 habló acerca de su adicción a las drogas. En una charla con los exjugadores Tracy McGrady y Vince Carter, en el programa The Cousins, se refirió abiertamente a su consumo problemático de sustancias, específicamente cocaína.

Lamar Odom, que en 2015 entró en coma por una sobredosis de cocaína y estimulantes en un cabaret, se define como “un adicto”. Las adicciones y las conductas de Lamar Odom que rompieron su matrimonio con Khloé Kardashian. “En 2015 me encantaban las drogas, en serio. Estás hablando con un verdadero adicto. Consumía cocaína, no tenía obligaciones. No consumía drogas mientras jugaba, pero en los veranos, sí lo hacía. Era una locura si consumía cocaína cuando jugaba, era imposible”.

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Lamar OdomNBA
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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