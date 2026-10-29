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Laura Bozzo reaparece con lentes y junto a su hija tras versiones falsas sobre su muerte

La conductora lleva varios días hospitalizada tras una complicación por cirugía

29 de octubre de 2026 - 3:14 PM

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Laura Bozzo - Presentadora y abogada peruana, conocida por su programa -ya desaparecido- "Laura en América". (Telemundo) (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Laura Bozzo reapareció junto a su hija Alejandra tras más de 10 días hospitalizada. La conductora de 75 años fue operada por una úlcera duodenal el pasado 13 de octubre, no obstante, su estado de salud se complicó al desarrollar neumonía y sepsis.

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Desde entonces el apoyo de colegas y amigos se ha hecho presente en redes sociales, donde también ha circulado información falsa sobre su muerte. Hace unas horas, el exprotagonista de telenovelas, Alfredo Adame compartió erróneamente un pésame a la familia de Laura, después ofreció una disculpa.

De estar internada en Acapulco fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México, donde continúa en el área de cuidados intensivos.

Su hija Alejandra calmó las versiones falsas sobre la salud de su madre y compartió en sus estados de Instagram un video con ella al parecer desde la habitación del hospital.

Laura Bozzo junto a su hija, Alejandra.
Laura Bozzo junto a su hija, Alejandra. (Instagram)

Además, compartió lo publicado por la modelo venezolana Aleska Génesis, quien pidió al público parar con las noticias falsas e hizo un llamado a unirse en oraciones para que Bozzo mejore.

“Por favor, basta de difundir noticias FALSAS. Laura Bozzo NO ha fallecido. En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación. En lugar de difundir rumores, unámonos en ORACIÓN por su pronta recuperación. Mucha fuerza, madre hermosa Te queremos y te esperamos”, solicitó.

Según la más reciente actualización de su salud, Bozzo presenta una pequeño avance, aunque su situación sigue siendo complicada y la neumonía no cede.

Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000En el 2025, Laura Bozzo participó en "La casa de los famosos: All-Stars". Fue la octava habitante eliminada.
1 / 16 | Laura Bozzo: De "Laura en América" a "La casa de los famosos All-Stars". Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000
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Laura BozzoSalud
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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