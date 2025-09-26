Opinión
26 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Libertad bajo fianza para hermano de Liam y Noel Gallagher

El hermano de los integrantes de “Oasis” niega cargos de violación

26 de septiembre de 2025 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Liam Gallagher actúa en el Reading Music Festival, Inglaterra, el 29 de agosto de 2021, izquierda, y Noel Gallagher actúa en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 25 de junio de 2022.(Foto AP) (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Paul Gallagher, hermano mayor de las estrellas del grupo británico “Oasis”, Liam y Noel Gallagher, negó este viernes en un tribunal de Londres los cargos de violación de los que le acusa una denunciante anónima y quedó en libertad bajo fianza hasta el inicio de las sesiones judiciales en 2027.

RELACIONADAS

Paul, de 59 años, también se declaró inocente en el juzgado de Southwark, al sur de la capital británica, de un cargo de comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos cometidos por Gallagher habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam y, aunque los tres hermanos se criaron juntos en Mánchester (noroeste de Inglaterra), él nunca ha tenido relación con la exitosa banda, que en la actualidad se encuentra en plena gira mundial de reunión, tras 16 años de separación.

El juez decretó libertad bajo fianza para Gallagher hasta el inicio de las sesiones judiciales, previstas para el 13 de septiembre de 2027.

Música
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
