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Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan el divorcio tras tres años de matrimonio

El procedimiento sin oposición quedó registrado el viernes ante un tribunal de Brooklyn

31 de octubre de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Margaret Qualley, a la izquierda, y Jack Antonoff llegan a la gala de los MTV Video Music Awards el 11 de septiembre de 2024, en el UBS Arena de Elmont, Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — La actriz Margaret Qualley y el ganador de un Grammy Jack Antonoff han solicitado el divorcio tras tres años de matrimonio, según los registros judiciales.

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La demanda se presentó el viernes ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn (Nueva York), y se trata de un procedimiento matrimonial sin oposición. Qualley figura como demandante y Antonoff como demandado.

Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La pareja se separó en julio.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocido por películas como “The Substance” y “Érase una vez en Hollywood”. Antonoff, de 42 años, es un compositor y productor ganador de 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es miembro del grupo Bleachers.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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