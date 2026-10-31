Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan el divorcio tras tres años de matrimonio

NUEVA YORK — La actriz Margaret Qualley y el ganador de un Grammy Jack Antonoff han solicitado el divorcio tras tres años de matrimonio, según los registros judiciales.

La demanda se presentó el viernes ante el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn (Nueva York), y se trata de un procedimiento matrimonial sin oposición. Qualley figura como demandante y Antonoff como demandado.

Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La pareja se separó en julio.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocido por películas como “The Substance” y “Érase una vez en Hollywood”. Antonoff, de 42 años, es un compositor y productor ganador de 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es miembro del grupo Bleachers.