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Miss Nepal queda fuera del Miss Universe en Puerto Rico

La reina de belleza detalló en un vídeo las razones

10 de noviembre de 2026 - 12:43 PM

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Miss Nepal, Prayashna Gurung, participará en el certamen del 2027. (Suministrada/Organización Miss Universe)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La representante de Nepal en Miss Universe 2026, Prayashna Gurung, anunció que no participará en la edición del certamen que se celebra este año en Puerto Rico, luego de enfrentar dificultades con el proceso de visado y otros requisitos necesarios para viajar.

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En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la candidata explicó que, pese a los intentos por resolver la situación hasta el último momento, no fue posible completar los trámites dentro del tiempo disponible.

“Este es uno de los vídeos más difíciles que he tenido que hacer...Mi visa no ha sido aprobada y tengo requerimientos que debo cumplir. Hasta ayer teníamos la esperanza de que podía resolverse, pero los requerimientos adicionales no podrían completarse a tiempo, por lo que no podremos llegar este año”, expresó en un mensaje en inglés.

La noticia también fue confirmada mediante una publicación en inglés, en la que manifestó su agradecimiento a la Organización Miss Universe y a la franquicia de Nepal por los esfuerzos realizados para viabilizar su participación.

“Con el corazón apesadumbrado, comparto que no representaré a Nepal en Miss Universe 2026. Intentamos todo lo posible hasta el último momento, aferrándonos a la esperanza hasta que ya no hubo más tiempo”, escribió.

Sin embargo, la candidata aclaró que su ausencia de esta edición no significa el fin de su aspiración de competir por la corona universal. Por el contrario, anunció que representará a Nepal en Miss Universe 2027.

La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita.Albania, Jogersa BeqiriZimbabue, Rosanna Ruvarashe Nyakaza
1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe

La decisión también permitirá que la próxima representante del país tenga un año completo para prepararse para la competencia internacional, en lugar de tener que completar su preparación en apenas un mes, según explicó.

“Por supuesto, tengo el corazón roto. Quería estar allí y quería hacerlos sentir orgullosos. Pero quizás algunas cosas suceden en su propio tiempo y, a veces, el universo tiene un plan que todavía no podemos ver”, manifestó.

Prayashna aseguró que aprovechará este año para fortalecer su preparación y regresar con mayor determinación.

“Nepal, dame este año. Regresaré más fuerte, mejor preparada y lista para luchar por esa corona. Nuestro sueño sigue vivo y espero que continúen creyendo en él conmigo”, concluyó.

Su retiro representa una nueva ausencia entre las delegadas que aspiraban a competir en la edición 75 de Miss Universe, que tendrá su noche final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Otras candidatas que también se retiraron recientemente fueron Miss Bulgaria y Miss Austria.

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