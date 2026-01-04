“No estamos soñando”: celebridades celebran la captura de Nicolás Maduro

Luego de anunciarse la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en medio de un operativo relámpago por parte del gobierno de Estados Unidos, las reacciones de celebridades de distintas nacionalidades no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, numerosas figuras públicas manifestaron felicidad, entusiasmo y esperanza para el pueblo venezolano.

Entre las primeras en pronunciarse estuvo la merenguera puertorriqueña Olga Tañón, quien compartió un video cantando el tema “Venezuela”, del cantautor Luis Silva, acompañado del mensaje: “Dios bendiga a Venezuela. Te amo, Venezuela”.

Otro boricua que reaccionó fue el cantautor Manolo Ramos, quien escribió: “Hoy hablé con mis tíos en Caracas. Mucha incertidumbre, mucha tensión, pero mucha fe y esperanza. Sigamos orando por mi Venezuela amada”.

“Viva Venezuela libre”, expresó por su parte el actor puertorriqueño Julián Gil, quien publicó una antigua cédula de identidad del país con su nombre, explicando el motivo de su alegría. “A los que me escriben preguntando por qué opino: Venezuela fue mi casa, viví seis años allá. Dejé amigos, historias y familia del alma. Por eso me duele, por eso hablo”.

PUBLICIDAD

Asimismo, con un “selfie” acompañado de un emoji de la bandera venezolana, el productor musical Raphy Pina comentó: “Dios lo puede todo. Feliz comienzo 2026”.

En tanto, la animadora Nashalí Echautegui compartió un video con imágenes de su familia. “Para aquellos pocos que aún no lo saben, mi esposo es venezolano. Familia, los veo pronto”.

De igual manera, artistas venezolanos —muchos de ellos parte de la diáspora— manifestaron su emoción tras el operativo comandado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Cayó Maduro. Estoy feliz. Dios mío, no puede ser. A mí me va a dar una vaina. Yo no pensé estar viva para este momento, de pana”, gritó el creador de contenido Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como “La Divaza”, en un video donde se le observa corriendo por las calles de Ciudad de México.

Otra que se expresó fue la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, quien, bailando al ritmo de la canción “Viva Venezuela”, escribió: “El gran principio del fin. Dios con nosotros, quién en contra”.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió igualmente el cantante Ricardo Montaner.

“El día llegó. Cayó el maldito régimen. Hoy no dormimos los venezolanos en todo el mundo”, sostuvo por su parte el comediante Marko.

“Aquí, como todos los venezolanos, sin dormir. Venezuela libre”, indicó el cantante Guillermo Dávila.

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo”, expresó el cantante Carlos Baute.

PUBLICIDAD

Por su parte, la actriz venezolana Marjorie de Sousa compartió en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “Llegó el día. Venezuela libre. Nos vemos pronto, Caracas”.

El actor y cantante José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, también se unió a los mensajes de celebración. “Venezolanos, llegó la hora de la libertad”.

Finalmente, el conferencista Daniel Habif publicó un video en el que se le ve entre lágrimas de alegría. “No estamos soñando. ¡Agarraron a Maduro! Hoy me bebo hasta el agua del florero. Este corazón de arepa está a punto de romperse las rodillas de saltar de la felicidad”.