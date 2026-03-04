Opinión
Oportunidad teatral para niños y adolescentes este verano

“Jóvenes sobre las Tablas 2026” ofrecerá talleres y experiencias escénicas

4 de marzo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Jóvenes sobre las tablas" se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ya comenzó la matrícula para un campamento de verano que cumple el sueño de muchos, "Jóvenes sobre las tablas 2026″.

Este año, este campamento de teatro y artes escénicas "Jóvenes sobre las tablas 2026″, para jóvenes de 6 a 17 años, se llevará a cabo solo durante un mes, del 1 al 26 de junio, en las facilidades del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Jóvenes sobre las Tablas 2026″ ofrece una oportunidad única de vivir una experiencia frente y detrás de los escenarios.

El campamento incluye: actuación teatral, improvisación teatral, teatro musical (canto y baile), teatro físico, máscaras y circo. También ofrece charlas especiales y actividades.

Los talleres en "Jóvenes sobre las Tablas 2026″ son: clown, cuentos teatralizados, dicción y locución, actuación para las cámaras, caracterización e interpretación. Los mismos se ofrecen de acuerdo con las edades.

Para tener acceso a la matrícula, debes visitar jstverano.com (sigue las instrucciones de la plataforma) o, para más información, puedes llamar al (787) 585-8885.

