Oportunidad teatral para niños y adolescentes este verano
“Jóvenes sobre las Tablas 2026” ofrecerá talleres y experiencias escénicas
4 de marzo de 2026 - 1:00 PM
4 de marzo de 2026 - 1:00 PM
Ya comenzó la matrícula para un campamento de verano que cumple el sueño de muchos, "Jóvenes sobre las tablas 2026″.
Este año, este campamento de teatro y artes escénicas "Jóvenes sobre las tablas 2026″, para jóvenes de 6 a 17 años, se llevará a cabo solo durante un mes, del 1 al 26 de junio, en las facilidades del Centro de Bellas Artes de Santurce.
“Jóvenes sobre las Tablas 2026″ ofrece una oportunidad única de vivir una experiencia frente y detrás de los escenarios.
El campamento incluye: actuación teatral, improvisación teatral, teatro musical (canto y baile), teatro físico, máscaras y circo. También ofrece charlas especiales y actividades.
Los talleres en "Jóvenes sobre las Tablas 2026″ son: clown, cuentos teatralizados, dicción y locución, actuación para las cámaras, caracterización e interpretación. Los mismos se ofrecen de acuerdo con las edades.
Para tener acceso a la matrícula, debes visitar jstverano.com (sigue las instrucciones de la plataforma) o, para más información, puedes llamar al (787) 585-8885.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: