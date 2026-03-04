Oportunidad teatral para niños y adolescentes este verano

Ya comenzó la matrícula para un campamento de verano que cumple el sueño de muchos, "Jóvenes sobre las tablas 2026″.

Este año, este campamento de teatro y artes escénicas "Jóvenes sobre las tablas 2026″, para jóvenes de 6 a 17 años, se llevará a cabo solo durante un mes, del 1 al 26 de junio, en las facilidades del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Jóvenes sobre las Tablas 2026″ ofrece una oportunidad única de vivir una experiencia frente y detrás de los escenarios.

El campamento incluye: actuación teatral, improvisación teatral, teatro musical (canto y baile), teatro físico, máscaras y circo. También ofrece charlas especiales y actividades.

Los talleres en "Jóvenes sobre las Tablas 2026″ son: clown, cuentos teatralizados, dicción y locución, actuación para las cámaras, caracterización e interpretación. Los mismos se ofrecen de acuerdo con las edades.