Puertorriqueña Destiny Anbar representa a Jordania en Miss Universe 2026

Aunque desfila bajo la bandera de Jordania, Destiny Anbar, la representante de ese país de Medio Oriente en Miss Universe 2026, llegó a Puerto Rico con sentimientos encontrados: regresa a la isla que la vio nacer.

Nacida en San Juan y criada en Cupey, la modelo de 30 años aterrizó el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para dar inicio a la concentración del certamen de belleza. Su fluido español y la historia que la une a la sede de la 75.ª edición del concurso sorprendieron a muchos de los allí presentes.

Para Anbar, esta participación tiene un significado especial, pues representa la oportunidad de regresar al lugar donde comenzó su historia y reencontrarse con sus raíces puertorriqueñas, mientras asume el reto de representar a Jordania en el escenario internacional.

“Me siento muy bendecida de tener esta oportunidad de regresar después de 66 años…”, comentó a la plataforma digital Enjoy Puerto Rico, al destacar el regreso de ese país al famoso concurso después de una ausencia de más de seis décadas.

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“Nací en San Juan, crecí en Cupey, esto es un (full circle moment) momento en el que todo vuelve al punto de partida. Voy a tratar de hacer lo mejor para que el universo sepa dónde queda Jordania en el mapa”.

Anbar es ingeniera de datos y creadora de contenidos digitales. Actualmente, reside en Amán, capital de Jordania.

En una entrevista previa a su llegada a Puerto Rico con WKAQ 580, destacó que vive en ese país junto a su esposo y expresó que se siente “muy agradecida de compartir dos culturas y venir de una casa multidimensional”.

Además de su preparación profesional, cuenta con experiencia en los certámenes de belleza, una trayectoria que la acompaña en su camino hacia la corona universal. Participó en Miss Texas USA, donde llegó a ser semifinalista en las ediciones de 2023 y 2024.

“Me siento bien preparada, llevo preparándome ya casi 2 o 3 años. Yo empecé en los concursos de belleza desde los 8 años de edad, mi mama también compitió en Miss Puerto Rico, eso ya corre en la sangre, los concursos de belleza…”, añadió.

Su regreso a Puerto Rico también tiene un significado especial para su familia, que tendrá la oportunidad de acompañarla de cerca durante esta etapa de la competencia. La candidata aseguró que sus seres queridos están emocionados de verla representar a Jordania desde la isla donde nació.

“Ellos se sienten muy orgullosos de mí, están súper contentos. Mis abuelos aquí y mis primos están muy emocionados y me van a ver en el Choliseo compitiendo”, aseguró.

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La noche final de Miss Universe 2026 se llevará a cabo el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.