La escena romántica no fue planificada, pero sí inadvertida. Los periodistas y presentadores radiales Ruben Sánchez y Veronique Abreu Tañón sorprendieron esta mañana a la audiencia de las redes sociales al demostrarse su amor de pareja de manera espontánea en la cabina radial de WKAQ-580 AM, frente a las cámaras en vivo y en su lugar de trabajo.

La pareja de periodistas, quienes mantienen una relación desde el año pasado, se besaron en varias en ocasiones durante una pausa del espacio radial que conduce Abreu Tañón sin darse cuenta que las cámaras de Facebook seguían encendidas y transmitieron su escena de amor.

Sánchez y Abreu Tañón son compañeros de trabajo en el programa matutino “Temprano en la Mañana” por WKAQ-580 de Univision.

Según un video del momento que circula en la aplicación de mensajería Whatsapp, la también abogada termina su intervención radial para ir a una pausa y observa la puerta a la espera de su pareja. Una vez el locutor llega a la cabina Abreu Tañón lo besa en dos ocasiones, mientras Sánchez le toma sus brazos y se los coloca en la espalda baja a su vez que responde sus besos.

PUBLICIDAD

Para ambos locutores, la escena romántica fue habitual a pesar de estar en su lugar de trabajo. Así lo expresaron en la próxima intervención radial de Sánchez, el programa “La entrevista de frente con Rubén Sánchez”.

Ambos enfatizaron que la manifestación de amor es “una nota positiva” en medio de la conmoción que ha vivido el país el pasado fin de semana ante los recientes feminicidios en la isla.

“El video se filmó inadvertidamente aquí esta mañana y, dentro de las cosas que hemos visto y vivido en este país en las pasadas 72 horas, ver a una pareja de novios dándose un beso no tiene nada malo. Creo que es la nota positiva”, aseguró Sánchez en su programa radial.

“Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Mira qué suerte tenemos que nos amamos y nos podemos dar besitos”, afirmó Abreu Tañón.

En un aparte con El Nuevo Día, Sánchez reiteró sus expresiones en su programa al advertir que la escena fue: “una especie de bálsamo para el país que lleva 72 horas hablando de dos asesinatos contra mujeres. Así que, si yo represento ser el pararrayos que se ve en una escena inadvertida, abrazando y besando a su compañera, pues, acepto el rol. Yo fui a besarla y y abrazarla, pero no sabía que estaba prendida la cámara”.

“Gracias a Dios que no se vio más nada. Oportunamente, todo el mundo sabe en WKAQ Univision, que nosotros somos novios y todo el mundo respeta nuestra relación, como nosotros respetamos nuestra relación dentro de nuestro taller de trabajo. Pero en el break fui le di un besito y un abrazo a Veronique”, añadió el veterano locutor.

PUBLICIDAD

“No sabía que estaba prendida la cámara. Pero realmente si esto es algo positivo y la gente se alegra, realmente hay que expresar el amor. Nosotros nos amamos, y nos expresamos el amor de esa forma dándonos besitos. Era un ‘break’ que teníamos, me dio un besito y me encantó. Eso pone a una feliz y le da una perspectiva diferente a lo que está pasando en el país. No es nada malo, somos pareja hace tiempo. Peor sería que no me diera un beso”, aseguró la también reportera televisiva de “ABC News Extra”, por el canal ABC Puerto Rico.

Sánchez, por su parte, detalló que ante las reacciones de la audiencia se han propuesto, por iniciativa de la periodista, a realizar un “challenge” que se llame “Amor al aire”, donde las personas aparezcan besando y abrazando a sus parejas.