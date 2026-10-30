Sale a la luz la causa de muerte de Richard Norton, actor de “Mad Max”

Más de un año después de la muerte del actor australiano Richard Norton, conocido por su participación en la saga “Mad Max”, se dio a conocer que su fallecimiento estuvo relacionado con una terapia experimental con péptidos que había comenzado recientemente y que se administraba por medio de inyecciones.

De acuerdo con un informe forense obtenido por la revista People, el artista marcial murió el 30 de marzo de 2025, a los 75 años, luego de sufrir una reacción anafiláctica tras aplicarse una dosis de estos compuestos, el episodio desencadenó un paro cardíaco en su domicilio.

El caso ha puesto bajo la lupa el uso de los péptidos, sustancias que han ganado popularidad en el ámbito del acondicionamiento físico y el bienestar por sus supuestos beneficios para acelerar la recuperación muscular, aumentar la masa magra y combatir algunos efectos del envejecimiento; sin embargo, su utilización con estos fines puede implicar riesgos importantes, especialmente cuando se trata de tratamientos experimentales cuya seguridad todavía no está suficientemente establecida.

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¿Qué son los péptidos y para qué se utilizan?

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, el cuerpo humano los produce de manera natural y algunos funcionan como mensajeros químicos que intervienen en distintos procesos biológicos, entre ellos la regulación hormonal, el metabolismo y la comunicación entre células.

En medicina existen medicamentos elaborados a partir de péptidos que cuentan con autorización sanitaria y se utilizan para tratar determinadas enfermedades; sin embargo, también hay compuestos que se comercializan o se administran de manera experimental con la promesa de mejorar el rendimiento físico, favorecer el crecimiento muscular, acelerar la recuperación de lesiones o combatir el envejecimiento.

El problema es que no todos estos productos cuentan con estudios clínicos suficientes que demuestren su eficacia y seguridad en seres humanos, de hecho, algunos se ofrecen fuera de los canales farmacéuticos regulados, por lo que su composición, concentración y posibles efectos adversos pueden ser inciertos.

¿Qué pasó con Richard Norton?

Según el informe forense citado por People, aproximadamente dos semanas antes de su muerte, Norton le manifestó a su médico que estaba interesado en comenzar una terapia con péptidos. El actor explicó que anteriormente había recurrido a este tipo de tratamiento para atender problemas como fatiga, dolor en el hombro, pérdida de masa muscular y una menor capacidad de recuperación física.

El médico y el intérprete conversaron sobre los posibles riesgos y le realizaron análisis de sangre, el 19 de marzo de 2025 se autorizó el tratamiento, aunque el documento reconoció que se trataba de una terapia experimental y prescrita fuera de las indicaciones aprobadas, por lo que se mantendría bajo supervisión clínica y con seguimiento de su evolución.

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El 25 de marzo, Norton informó a su médico que se sentía bien y que consideraba que el tratamiento estaba dando resultados, sin embargo, tres días después ocurrió un incidente que antecedió a la emergencia médica.

El actor se comunicó con una enfermera del consultorio para informarle que había dejado caer y roto el frasco de su medicamento, por lo que solicitó uno nuevo, también recibió dos péptidos adicionales; durante esa conversación reconoció que se estaba administrando el doble de la dosis indicada, ante lo cual la enfermera le recomendó respetar la cantidad prescrita.

Esa misma noche, alrededor de las 9:00 p.m., Norton se aplicó una segunda dosis de péptidos. Su esposa, Judy Green, relató que poco después comenzó a sentir calor y enrojecimiento en la piel, antes de desplomarse y perder el conocimiento.

Green contactó primero al médico de su esposo y posteriormente solicitó ayuda a los servicios de emergencia; mientras llegaban los paramédicos, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y Norton fue trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron niveles elevados de triptasa y troponina, indicadores que, de acuerdo con el informe, acompañaron el diagnóstico de una reacción anafiláctica que derivó en un paro cardíaco.

El actor falleció el 30 de marzo de 2025, a las 10:17 horas, según el documento forense.