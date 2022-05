La amistad es capaz de inspirar gestas y logros de todo tipo. Antes de ser “The Beatles”, por ejemplo, John Lennon y Paul McCartney ya eran amigos y componían juntos. Era tal la compenetración que tenía la dupla a la hora de crear música, que trabajaron 180 canciones bajo la firma “Lennon/McCartney”. Asimismo, el pintor holandés Vincent van Gogh y el pintor francés Paul Gauguin también tuvieron una relación amistosa bastante intensa.

Durante la tarde de ayer jueves, movidos por el afecto, la simpatía y la confianza, el elenco del desaparecido programa de farándula de Telemundo, “Dando Candela”, se volvió a juntar en nombre de la amistad y, de esta manera, aliviar la carga de una de las suyas, la periodista Saudy Rivera Soto.

Hasta la tienda de cupcakes Sweets Gallery, en Hato Rey, propiedad de la mujer ancla de “Nación Z” de Z93 FM, llegaron los periodistas Fernan Vélez “El Nalgorazzi” y Jessica Serrano, así como el animador Julio Daniel Guzmán, mejor conocido como “El JD”. Cómodos, llenos de entusiasmo y listos para atender a la clientela del negocio establecido hace más de una década en la calle César González, el cuarteto se puso manos a la obra.

Leo Díaz Urbina, Julio Daniel Guzmán "El JD", Saudy Rivera Soto, Fernan Vélez "El Nalgorazzi" y Jessica Serrano. (Stephanie Rojas)

Siempre que los comunicadores se reúnen es como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquel 11 de mayo de 2020 cuando se anunció la cancelación del espacio producido por Soraya Sánchez. La energía y dinámica que los caracterizó por 10 años frente a la pantalla, fue la misma que llevaron hasta las vitrinas del establecimiento. Allí, su primer cliente del turno fue el exmiembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Leo Díaz Urbina y su esposa, Zulma Fúster.

“Gracias Jessica, Fernan, JD, Leo Díaz, gracias por decir presente. Se han quedado con el canto en Sweets Gallery. Muchas gracias y bendiciones”, gritó Rivera antes de pasar a los mostradores repletos de cupcakes. “¡Te queremos. Te queremos!”, respondió el político. Mientras, el integrante del programa “Lo Sé Todo” de Wapa Televisión, pidió una “bulla pa’ Iván” y “una bulla pa’ Saudy”.

Pasadas las 4:50 de la tarde, comenzaron a llegar más clientes. Esta vez, además de las delicias que van a buscar diariamente, también solicitaban su foto con el JD, alguna broma de Vélez o se llevaban a Serrano hacia una esquina para hablar.

“¡Fernan!”, contestaron al unísono la esposa de Roque José Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” y el JD cuando este medio preguntó de dónde surgió la iniciativa de ir a prestar su tiempo.

“La realidad es que no sabíamos del estado del esposo de Saudy. Dije, ‘mira, contra, qué está pasando, qué necesitan, vamos a ayudarles’. Nosotros tenemos un chat, Fernan se tiró un mensaje y lo secundamos. Por ahí para adelante Saudy nos explicó. No podíamos decir nada porque era algo bien ‘close’, ni ella misma sabía qué iba a pasar. Hasta que Fernan, en un momento dado dijo ‘mira, yo creo que sería buena idea ir para allá (para el negocio), apoyarla, hacerle un poquito más de ruido. Porque en realidad necesitan que el billete entre, que se mueva su negocio”, manifestó Guzmán.

Sweets Gallery by Saudy lleva establecido 11 años en la calle César González, en Hato Rey. (Stephanie Rojas)

Serrano, quien llegó bien acompañada por su hija menor, la ocurrente Emma Gallart, aclaró que la presencia de ella y sus compañeros en el lugar no se trataba de un acto para que fuera reconocido en público o cubierto por la prensa, sino como parte del deber de un amigo verdadero.

“Nosotros, desde que surge la noticia del esposo de Saudy, nos mantuvimos todo el tiempo en comunicación. Entonces ella habla y dice que más que todo, la ayuda que necesita es que le den el apoyo en el negocio y ahí Fernan rápido se comunica con nosotros”, narró.

Como de costumbre, Rivera no dejaba de moverse de un lado para el otro. Lo mismo la veías en la cocina, atendiendo a los clientes o pendiente a sus compañeros. En todo momento sonriendo y dando gracias.

En un aparte con El Nuevo Día, la periodista informó que su esposo “va sólido con las terapias. Apenas lleva dos semanas en la casa con terapia intensiva. O sea, terapia del habla, terapia física y terapia ocupacional. Estamos viendo poquito a poco, todos los días es un chispito más, un chispito más (de mejoría) y yo lo veo tan grande todo, porque teniéndolo tan cerca y verlo todos los días es otra cosa, el poder de las nenas, es otra cosa. La terapia familiar es una cosa invaluable”, sostuvo.

Sobre la iniciativa que tuvieron sus excompañeros de trabajos y amigos Rivera Soto admitió que le dio “mucho sentimiento”, no por orgullo ni vergüenza sino porque era la primera vez en casi dos meses que tenía la oportunidad de compartir con “otras y tantas personas”.

“He estado de cabeza en el asunto y cuando Fernan me dice ‘mira Saudy, queríamos hacerlo de sorpresa, pero es que, si no, no nos va a salir, es que queremos apoyar a Valeria, queremos que tú estés, queremos apoyarte a ti y queremos que de alguna manera puedas estar en el negocio’. Yo hice los ajustes, mi suegro bajó de Jayuya, se quedó con Iván para poder yo venir para acá y por fin estoy compartiendo con mucha gente. Tienen un gran corazón”, agregó.

Antes de continuar con sus labores, la presentadora aprovechó para enviar un mensaje de gratitud a todas las personas que se han mantenido orando y al pendiente del estado de salud de su esposo, con quien lleva más de 15 años de matrimonio. También pudo reflexionar sobre la cantidad de personas que tienen que atravesar situaciones similares solas, sin un familiar, amigo o conocido que le extienda la mano.

“Que Dios multiplique a cada uno de esos corazones en salud y bendiciones. Para ellos y para todos sus seres queridos, y que se convierta en una cadena de bendición que yo pueda devolver con la misma fuerza que he recibido tanta bendición, poderla devolver a cada uno de esos corazones y que nadie, nadie, nadie tenga que pasar por una situación como esta y con ninguna enfermedad. Si algo aprendí en este proceso es que el dolor de estar en un hospital es tan y tan grande, es una impotencia tan grande que solamente la buena fe y las oraciones externas son las que te fortalecen en un momento como ese. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza en todos los hospitales del país y en muchos hogares, mucha gente con personas encamadas... Es un dolor tan difícil, te sientes tan impotente porque no está en tus manos, está en las manos de Dios y en las de todos esos médicos y enfermeros. Entonces tú quieres hacer algo y todo lo que quieres hacer no es suficiente, solamente orar, rezar y pedir a Dios y clamar a Dios que te deje a ese ser que tú quieres vivo”, apuntó.