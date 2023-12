El deseo de publicar para uno de los gigantes de la industria de los videojuegos y el afán de demostrar el talento artístico de Puerto Rico fue lo que llevó al equipo de 8 Bit Bosses Studio a crear el primer juego enteramente diseñado por boricuas titulado Reef Escape.

En el nuevo juego, que se encuentra disponible actualmente para la consola portatil Switch de Nintendo, y en las tiendas de Steam (Valve Software), Epic (Game Store) y Google Play, las personas controlan a un gusano que fue lanzado a un cuerpo de agua accidentalmente por un pescador y quien busca la libertad mientras flota dentro de una burbuja mientras evade peces y otros animales que lo ven como su próxima cena. Los jugadores deben recoger tres almejas en cada tabla para lograr escapar. Al momento, el juego cuenta con unas 16 tablas distintas y un total de cinco mundos.

“Nosotros le dimos duro a la pared. Como todo creador cuando sale” recordó el presidente de 8 Bit Bosses Studio, Jonathan Martínez Vázquez, quien comenzó el proyecto junto a su socio, Miguel Santiago, quien también es animador, elaborando un concepto que propuso un familiar.

“No fue que queríamos hacer 20 cosas y hacernos multimillonarios, sino que el aspecto de que vamos a hacer; vamos a probar el conocimiento que estamos adquiriendo y ponerlo en vigor, vamos a ponerlo a trabajar, vamos a movernos, vamos a ver si esto funciona”, expresó Martínez Vázquez.

De acuerdo al también director creativo, Reef Escape se basó en la idea del popular juego para celulares inteligentes de 2013, Flappy Bird, aunque ellos comenzaron a desarrollar su concepto dos años previos al lanzamiento de dicho juego.

“Teníamos ya un tipo de movimiento bien similar a ese (de Flappy Bird) cuando comenzamos con Reef Escape”, expresó Martínez Vázquez en entrevista con El Nuevo Día.

En Flappy Bird, los jugadores utilizaban su pantalla de celular para balancear un pajarito que volaba entre tubos verdes similares a los de los juegos de Mario, el icónico personaje de Shigeru Miyamoto y el “rostro” oficial de Nintento. Los usuarios tenían que tocar la pantalla para mantener el pájaro volando y no dejar que tocara ningún obstáculo. A medida que progresaban en el juego, la dificultad aumentaba mientras maniobraban entre todos los obstáculos y manejaban la velocidad del pájaro.

En Reef Escape, el concepto es similar. Si tocas algo que no sean las almejas u otros coleccionables, la burbuja explota y el juego te da unos 10 segundos para encontrar una nueva burbuja o pierdes una vida y debes volver a comenzar.

“Aunque mucha gente dice que es extremadamente difícil, es la sencillez. Nosotros nos fuimos dentro de lo que es el diseño de un juego, no anticuado, sino que nosotros llamamos el Old School Gaming”, explicó Martínez Vázquez. “Buscamos lo que son estos movimientos precisos y que tienes que hacer estas cosas bien específicas para poder proceder. No es tanto cómo se te va a regenerar la vida o (si) tienes autosave”, añadió.

(Suministrada)

Durante el proceso de diseño, que duró cerca de 12 años, se basaron en el arte de Angry Birds, un juego colorido y de caricaturas donde las personas disparan pájaros desde una onda hacia unos cerdos verdes que les robaron los huevos. Al igual que en ese juego, los peces enemigos de Reef Escape son coloridos y brillantes y utilizan una animación caricaturesca que atrae la vista.

“Logramos afinar bastante bien ese pincel, ese diseño, el trabajo técnico y la interactividad, y nos llevó a esto (Reef Escape)”, afirmó Martínez Vázquez.

“Cuando nosotros empezamos, no teníamos un (manual) para esto. Fue todo uno analizando más o menos lo que había visto o juegos que habíamos jugado antes para entonces tratar de implementar lo que nosotros creíamos que iba a funcionar... Cuando nosotros empezamos no había absolutamente nada. No podíamos ir a ningún lado a empezar desde cero (tomar cursos). Eso no estaba. Esto fuimos nosotros aventurándonos, encontrándonos con par de errores, viendo qué se podía hacer, que no se podía hacer”, detalló, por su parte, Santiago, quien detalló el proceso y los escollos que superaron mientras diseñaban Reef Escape.

Al igual que todos los puertorriqueños, el equipo de 8 Bit Bosses Studio enfrentó una nueva realidad luego del paso del huracán María, la pandemia del COVID-19 y los apagones eléctricos, entre otras vicisitudes que recordaron. De hecho, durante la entrevista, Martínez Vázquez perdió conexión temporeramente en su internet, a lo que el grupo bromeó y tomó con buen humor.

Uno de los programadores de Reef Escape, Pedro Figueroa, contó como en instantes en el que se le iba la luz a Martínez Vázquez y a Santiago, él solía esperar una o dos horas para poder retomar los esfuerzos que llevaban a cabo, incluso para el desarrollo del juego “Puerto Rico no está apagado”, un juego que trabajaron en colaboración con el presentador Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”.

(Suministrada)

“Ese juego es un ejemplo de lo que 8 Bit Bosses puede hacer con el poco personal que tiene. Cuando hay que hacerlo es algo que hacemos, aunque sea en el ‘background’… somos bien apasionados y hemos logrado mucho”, expresó Figueroa

Por su parte, el artista que creó el arte de dos y tres dimensiones de Reef Escape, David Sánchez Rivera, mencionó que el equipo estaba muy emocionado por el producto que crearon y el futuro que le espera a 8 Bit Bosses Studio, aprovechando la oportunidad para instar a la próxima generación de desarrolladores de videojuegos puertorriqueños a continuar el camino.

“Queremos contestar preguntas, queremos que (la) gente (nos busque) … Que vengan a nosotros y nos pregunten”, dijo Sánchez Rivera quien aseguró, además, que el equipo está dispuesto a trabajar con otras personas para que logren sus sueños de diseñar videojuegos.