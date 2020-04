Nueva York- Alicia Keys revisa su pasado y se sincera en su nuevo libro “More Myself: A Journey”, el cual será publicado el martes en el sello de Oprah Winfrey de la editorial Flatiron Books.

En una entrevista reciente con The Associated Press, Keys habló sobre su primer piano, su relación con su madre y sus primeras colaboraciones con Kanye West y John Legend antes de que ellos fueran famosos.

Madre e hija

Cuando era niña Alicia Keys estaba rodeada de arte. Su madre se mudó a Nueva York para buscar una carrera como actriz y vivía en un edificio lleno de creativos.

“Siento que estoy viviendo la realización del sueño de mi madre. Ella salió de Toledo, Ohio, a los 19 años después de suplicarle a su mamá que la dejara salir de un pueblito y abrirse paso en el mundo para venir a Nueva York. Esa historia que impulsa el espíritu de Nueva York es su historia. Ella creía que podía venir aquí y hacer su vida como artista, ella creía eso”.

Terri Auguello se graduó de la Universidad de Nueva York, pero tuvo que frenar su carrera cuando supo que estaba embarazada de Keys.

“De pronto se tuvo que convertir en una madre responsable para mí y para poder poner comida sobre la mesa como madre soltera, hacer esas cosas, esos sacrificios que hacen las madres”, dijo. “Cuando veo mi vida y la veo a ella, muchas veces siento que puso todos sus sueños, todos sus deseos y oraciones, incluso lo que deseaba para ella, en mí. Es increíble y es algo que se siente muy conmovedor y me hace que me den ganas de llorar”.

Antes de que lanzaran sus álbumes debut galardonados con el Grammy en 2004, Kanye West y John Legend trabajaban tras bambalinas con Alicia Keys.

El trío unió fuerzas con el éxito R&B “You Don't Know My Name”, el primer sencillo del segundo álbum de Keys “The Diary of Alicia Keys”.

“Es tan loco ¿quién habría sabido que todo iba a resultar como ahora cuando nos conocimos?”.

Keys dijo que reconoce al ejecutivo de A&R Peter Edge, quien es ahora el presidente y director general de RCA Records por hacer posible ese encuentro: “Recuerdo que él fue quien dijo ‘por qué no intentas algo con Kanye?’”

En ese entonces, West se había dado a conocer por producir canciones para Jay-Z y otros.

“Recuerdo la primera vez que conocí a Ye. Nos sentamos en su sala y me tocó ‘Through the Wire’”, dijo sobre el sencillo debut de West. “Recién le habían quitado un alambre de su quijada por ese accidente de auto que había tenido y yo dije ‘guau’”.

“Él llamó a John; definitivamente no conocía a John en ese entonces”, agregó. “Definitivamente es increíble haber visto a John antes de que fuera un hombre conocido y lo centrado que era y lo talentoso que era. En ese entonces ni siquiera sabía que tocaba el piano como lo toca”.

Legend cantó en los coros de “You Don’t Know My Name”, que le valió a Keys, West y al coautor Harold Lily el Grammy a mejor canción R&B.

“Es muy, muy increíble y emocionante y hermoso ver a todos en su elemento, en su espacio haciendo sus cosas. Y ahí estábamos nosotros en aquel entonces creando ese momento mágico juntos”.

El piano

Alicia Keys y su madre soltera vivían en un apartamento de una recámara en Nueva York, pero tenían un acompañante más: un piano.

El piano fue un regalo de un amigo que se estaba mudando y no podía llevárselo.

“Cuando pienso sobre el piano que tenía en casa, ¿mi madre habría podido pagar un piano? ¡Claro que no! No había motivos para que tuviéramos un piano”, dijo.

“El hecho de que esto estaba destinado a ocurrirme a mí porque esta persona se estaba mudando y no se lo podían llevar, ¿quién tiene este tipo de oportunidad? Algunas personas dicen ¿cuál es el momento que cambió tu vida?, para mí creo que es eso”.

“Fue la única forma en la que pude comenzar a aprender ese instrumento en especial, tenerlo en mis dedos y sentirme inspirada por él, tener la curiosidad de comenzar a escribir canciones y comenzar a explorar cómo se siente expresar mis emociones a través de un piano”, agregó.

El próximo año marcará dos granes momentos para Alicia Keys: cumplirá 40 años y su álbum debut llegará a su 20 aniversario.

“Realmente es un gran año”, dijo. “El próximo año es definitivamente poderoso. Me siento muy honrada de estar aquí”.