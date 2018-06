La actriz y cantante puertorriqueña Ana Isabelle le sigue los pasos a su compatriota la legendaria cantante y actriz de Broadway Hollywood, Chita Rivera, pues se dispone a debutar en el musical West Side Story, en el papel de Anita, rol que fue creado por Rivera para Broadway y eternizado en el cine por otra boricua, Rita Moreno.

Un encuentro entre las artistas se materialize anoche cuando Ana Isabelle compartió junto a la legendara Chita Rivera, a una semana de su estreno interpretando el personaje de Anita, mismo personaje que originó Rivera.

Luego de Isabelle interpretar a Evita por tres meses con 55 salas vendidas a capacidad en el Asolo Repertory Theater, la actriz se encuentra en ensayos ahora en el Guthrie Theater, en Minneapolis, para el musical “West Side Story” en donde interpretará a Anita.

“No puedo explicar la emoción y gratitud que siento de ser parte de esta producción de West Side Story, va a ser una puesta maravillosa. Honrada de traer mis propios zapatos al personaje de Anita, interpretado por dos de mis modelos a seguir, las grandes, Chita Rivera y Rita Moreno” expresa Ana Isabelle.

Luego de ser homenajeada en los Premios Tony, Chita Rivera viajó al Guthrie Theater a tener una session de preguntas y respuestas con Ana Isabelle y todo el elenco de West Side Story. Luego cerró la noche con un concierto en una de las salas de este teatro, el cual es considerado Top 3 en la nación americana.

“Chita es más que un sueño, es una inspiración. Si la admiraba, luego de conocerla, la admiración no me cabe dentro del corazón. Verla, escucharla, recibir sus consejos, es una clase maestra. Es simplemente fabulosa, como artista y como ser humano. Me siento muy honrada y con nueva motivación para enfrentar esta semana de estreno. Qué bendición del cielo”, comenta con gran emoción la también bailarina.

Ana Isabelle estará en Minnesota todo el verano protagonizando este musical que comienza previews el 16 de junio y abre oficialmente el 22 de junio hasta agosto 26 en el Guthrie Theater.

Isabelle sigue pisando firme en Nueva York. El mes pasado deslumbró Radio City en los NBC upfronts siendo la representación latina liderando la canción nominada al Oscar “This is Me”.

Con el rol de Anita suma en su repertorio dos personajes icónicos en el teatro musical americano: Evita y Anita.