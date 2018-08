Luego de que circularan versiones de que Aretha Franklin estaba grave en su casa de Detroit, por un supuesto cáncer de páncreas, y que su familia comenzaba a despedirse de ella, su sobrino Tim rompió el silencio y aseguró que "La Reina de Soul" sí está enferma pero que se encuentra consciente y animada.

Aunque reconoció que la salud de la artista sí se ha visto afectada, aseguró que ha recibido el apoyo y cariño de la familia, quienes esperan que supere "la enfermedad". En ningún momento habló de qué tipo de padecimiento se trata ni si su estado es grave.

De acuerdo a la revista People, especializada en celebridades, Tim Franklin dijo que a pesar de las circunstancias su tía mantiene su buen humor.

"Está alerta, sigue siendo capaz de reconocer a la gente y no para de reírse y de bromear. La familia está a su lado y ella se encuentra en casa", declaró Tim en exclusiva para People.

"Yo la vi el viernes pasado y estuvimos charlando casi una hora. Mi hermano acudió a visitarla el sábado y estaba muy lúcida, hablando como siempre y gastando bromas", aseguró el sobrino de la artista estadounidense.

Y es que el lunes, el portal showbiz 411 publicó que Aretha se encontraba gravemente enferma en su casa de Detroit, hasta donde habían acudido sus familiares para despedirse de la cantante. Versión que fue replicada por varios medios de comunicación.

Showbiz 411 destacó que "La Reina del Soul" había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en el 2010, sin embargo Aretha nunca ha confirmado padecer esa enfermedad.

En ese sentido, Tim explicó que a la familia Franklin le preocupan los rumores que se difunden sobre el estado de salud de Aretha por lo que evitan que ella tenga acceso a las noticias que "pronostican" su muerte.

🌄Aretha Franklin, la dama del soul Full screen La cantante de soul Aretha Franklin se encuentra en estado muy grave. (AP) Aretha Franklin tiene 76 años. (AP) La cantante nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis. (Bloomberg) Franklin comenzó en la música en los años 50. Inició su carrera a los 14 años cantando gospel en la Iglesia Bautista de Detroit, que fundó y dirigió su padre, Clarence L. Franklin. (EFE) Las canciones de la artista se convirtieron en himnos de los derechos civiles contra el racismo en Estados Unidos. (AP) La cantante ganó 18 premios Grammy. Cantó en la ceremonia presidencial de Bill Clinton en 1999. (AP) La artista también cantó en la toma de posesión del expresidente Barack Obama en el 2009. (EFE) Franklin fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock. (AP) Aretha Franklin interpretó junto a Stevie Wonder el éxito “Until You come back to Me”. (AP) Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida. (AP) Hace meses hubo rumores de que la cantante de soul padecía cáncer. (AP) Medios de prensa aseguran que la artista está rodeada de su familia y amigos en Detroit y que están aguardando su muerte. (AP)

"Ha estado viendo la televisión y, por Dios, esperamos que no vea nada de lo que están diciendo: 'Aretha ha muerto', porque no queremos que se desanime", indicó Tim.

"Está enferma, sí, pero estamos tratando de que siga estando animada y a partir de ahí ya se verá. Estamos convencidos de que lo superará, y ella también, y eso es lo más importante", expresó el sobrino de la cantante.

Sin embargo, un amigo de la familia Franklin aseguró a People que "La Reina del Soul" sí ha "estado enferma durante mucho tiempo", y que sus seres queridos han sido advertidos de que "la muerte es inminente".

El informante, que omitió su nombre ya que no está autorizado para dar declaraciones, dijo a su vez, que los familiares han querido mantenerse optimistas al respecto.

En febrero de 2017, Aretha Franklin anunció su retiro de los escenarios.

Su última presentación la realizó el 2 de noviembre para la Fundación contra el SIDA Elton John, evento que se realizó en Nueva York.

Hasta el momento, Aretha Franklin no ha emitido declaraciones sobre su estado de salud, tampoco lo han hecho sus representantes.