El mundo artístico se encuentra de luto tras el anuncio de la muerte de "La Reina del Soul", Aretha Franklin, quien falleció hoy a sus 76 años de cáncer en el páncreas, según informó su familia. Un día que pasará a la historia nuevamente pues hace 41 años, el mundo del entretenimiento también perdió a Elvis Presley, el "Rey del Rock and Roll".

Today has always been a hard day for me, and now the “Queen Of Soul” Aretha Franklin has left us, this loss saddens my heart not only was she a fellow Memphian, but she was also my inspiration to sing ?? pic.twitter.com/amLqmcGvri