La "Reina del Soul", Aretha Franklin, falleció hoy dejando un inmenso legado musical para la humanidad. Sin embargo, aunque su potente voz fue admirada a lo largo y ancho del planeta, la artista no llegó a recorrer la misma distancia que su talento mediante presentaciones en giras de conciertos, no porque no haya querido o no haya sido solicitada, sino porque simplemente no podia abordar un avión.

La intérprete de clásicos como “Respect” padeció hasta sus últimos días de una poderosa fobia a volar. En más de una ocasión, Aretha Franklin contó en entrevistas cómo surgió este trauma. Fue en 1983, después de una presentación en la ciudad de Atanta cuando tomó un vuelo de vuelta a casa que se tornó demasiado turbulento, por lo que desde entonces no volvió a subirse en una aeronave.

De hecho, cuando en 1985 lanzó su éxito “Freeway of Love” (“Autopista de amor”), contó en una entrevista con MTV que el tema nació como una anécdota pues desde aquel vuelo traumático realizaba sus giras de conciertos por Estados Unidos transportándose con sus músicos en una especie de convoy de acampadores: atravesaba la nación por sus carreteras.

Las ofertas para presentarse en diversos países eran tal que en 2014 reveló que había comenzado a tomar unas clases para vencer el miedo a volar, en un programa denominado Fearless Flyers, pero que nunca terminó de tomarlo.

En muchas ocasiones se llegaron a anunciar posibles presentaciones de Franklin en el Reino Unido, donde era venerada y había recibido importantes galardones en ausencia, pero estas presentaciones nunca se materializaron.

De hecho, Aretha sí se había presentado en concierto en Londres, pero en los años 60 y 70.