Londres - Ariana Grande envió un mensaje a sus fans al cumplirse el martes el primer aniversario del ataque en la Manchester Arena en que murieron 22 personas.

La estrella pop dijo a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que estaba “Pensando en todos ustedes hoy y todos los días. Los amo con todo lo que soy y les envío toda la luz y la calidez que les puedo ofrecer en esta jornada difícil”, escribió en un tuit que incluía una abeja, el símbolo cívico de Manchester.

thinking of you all today and every day ?? I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day