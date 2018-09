Los cantantes y compositores Luis Enrique, Glenn Monroig, Ángel “Cucco” Peña y Roberto Sueiro unirán sus talentos para evocar la época del swing, el pop tradicional y el jazz con un concierto titulado: “Las Vegas Experience”. Este espectáculo se presentará el 14 de septiembre a las 8:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. La propuesta, como sugiere su título, es un espectáculo musical inspirado en el estilo de las grandes presentaciones de los años 40 y 50 en Las Vegas, Nevada.

Acompañados por el B.O.B. Big Band y dirigidos por Peña, los cantantes interpretarán la música de grandes leyendas como: Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., y Tom Jones, entre otros.

Entre los temas que interpretarán se encuentran melodías que forman parte del cancionero anglosajón y universal, como “Funny Valentine”, “Georgia in my Mind”, “Come Fly with Me”, “You Make me Feel so Young”, “Cry Me a River” y “Strangers in the Night”, entre muchos otos.

Durante la conferencia de prensa efectuada para ofrecer detalles de este show, celebrada en Hard Rock Café, en Condado, los artistas donaron varios artículos para ser exhibidos en este establecimiento. Luis Enrique donó la camisa que utilizó durante la filmación del vídeo del tema “Descontrólame” en Cuba, en 2011. Glenn Monroig cedió la chaqueta que usó al cantar el tema “Si no tienes amor” en su concierto Intacto en el Centro de Bellas Artes en el 2010; mientras Ángel “Cucco” Peña donó la partitura de la canción de Luis Enrique “Una noche de copas” del álbum titulado “JukeBox”

Los boletos para “Las Vegas Experience” están a la venta en Ticketerapr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (787.620.4444).