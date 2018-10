El intérprete urbano Bad Bunny aprovechó su aparición sorpresa en el evento Medalla Light Yellow Halloween la noche del jueves para reiterar su mensaje al gobernador Ricardo Rosselló de que no le corresponde a él remediar los problemas del sistema de enseñanza en Puerto Rico, pues no es el “secretario de educación”.

Dirigiéndose a las miles de personas que llenaron la calle De Diego en el pueblo de Mayagüez para el popular evento de la cervecería local, el artista del trap dedicó palabras de estímulo a quienes le fueron a ver, al tiempo que reivindicó a la generación de jóvenes que le sigue.

“Cuando el Gobernador habla cosas y dice que de consejos, ya yo le dejé saber que yo no soy el secretario de Educación. Pero yo estoy seguro que todas estas personas que me vinieron a escuchar aquí son estudiantes y están luchando por su futuro. Que estén aquí escuchando a Bad Bunny no significa que no estén aportando a la sociedad de Puerto Rico”, indicó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete.

El lunes de esta semana, el gobernador Rosselló le había lanzado un invitación a Bad Bunny para hablar sobre laeducación en nuestro país a raíz de una carta que el trapero había enviado a una maestra en la que, entre otras cosas, decía que por “dignidad” no contestaría la petición del primer ejecutivo de abrir una tercera función de sus conciertos del año próximo en el Coliseo de Puerto Rico, cuando se están cerrando escuelas públicas.

Según un vídeo que se ha difundido en las redes sociales de la presentación de anoche, Bad Bunny contó un poco de su vida y sus aspiraciones antes de convertirse en un fenómeno de la música.

“Yo era un joven igual que todos ustedes. Yo era un joven soñador, estudioso, trabajador que hoy en día está cumpliendo su sueño y está viajando el mundo con lo que ama hacer y ustedes lo pueden hacer igual. El que no crea en ustedes, el que no crea en esta generación, mira, que se vaya pa’l ca***o. Nosotros somos la ‘fu***ng’ nueva religión”, afirmó, en referencia al que ha sido su mantra desde que se lanzó al mundo artístico.

“Así que hablen lo que hablen, digan lo que digan, siempre van a exisitir críticas… usted viva, sea feliz como es, con el corazón y sin hacerle daño a los demás”, concluyó el artista en su mensaje en medio del concierto.