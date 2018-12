Miami - El artista puertorriqueño Bad Bunny dijo que "todavía" no ha hecho su "mejor música" y que a pesar del gran éxito que ha tenido en 2018, sigue "anclado" a su familia y a su isla.

"Estoy seguro de que las mejores canciones mías aún no han salido", indicó en una reunión con la prensa en Miami, después de interpretar su tema "MIA" junto al canadiense Drake en la final del reality de Univision "Nuestra belleza latina", en el que la venezolana Migbelis Castellanos se llevó la corona.

La meta de Bad Bunny para el próximo año es hacer "buena música, música real".

Aunque es uno de los artistas de trap más conocidos mundialmente y los críticos musicales le describen como un "fenómeno" por la velocidad y efervescencia con la que se popularizan sus canciones, Bad Bunny indicó que tiene los pies en la tierra.

"Me los mantiene (ubicados) la gente, me mantiene la crianza que me dieron mis padres, el amor que siento por lo que hago, que me mantiene enfocado en eso, solo en hacer lo que me toca", aseguró.

"Yo no hago esto por fama. Yo solo soy un chamaquito que cumplió sus sueños y sigue trabajando para eso", señaló.

"MIA", la canción publicada en octubre que el domingo por la noche interpretó en "Nuestra belleza latina", es una de las colaboraciones más exitosas del cantante de trap con artistas anglo y pop en 2018, entre ellos Jennifer López, Enrique Iglesias, Cardi B., Will Smith y Marc Anthony.

Esta semana "MIA" está en el primer lugar de las canciones latinas "hot" de la cartelera Billboard y es la más escuchada vía streaming. Además, es la segunda canción más vendida en español en Estados Unidos.

También entre las más populares está su remix de "Te Boté", su éxito con Nicky Jam, Ozuna, Casper Mágico, Nío García y Darell, que ya lleva 28 semanas en cartelera, y "Te gusté", su sencillo con Jennifer López.

Bad Bunny pareció restarle importancia a las sensuales imágenes que grabó con López para acompañar la canción con un "yo me disfruto todos los vídeos que hago".

"Me disfruto estar colaborando con gente que yo veía en la televisión cuando era chiquito y yo ahora salgo en la televisión con ellos", reconoció con una gran sonrisa.

Se refería, además de los vídeos musicales, a su aparición como invitado a icónicos programas de televisión en inglés como The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Asimismo, este noviembre se convirtió en el primer artista en cantar en español en el desfile de Acción de Gracias en la ciudad de Nueva York.

Para las próximas semanas su mente ya está en su Puerto Rico natal, que describió como el "único sitio"para pasar las navidades, en familia y "comiendo lechón".

Aseguró que no espera nada especial de Santa Claus. "Ya tengo todo lo que quiero", afirmó.

"Ahora lo que falta es salud para disfrutarlo, salud para mi familia y que todos se gocen lo que está pasando".

A sus 24 años, Bad Bunny parece haber aprendido a manejar los efectos secundarios de su éxito, como las críticas a las letras de sus canciones, a menudo sexualmente explícitas y hasta con toques de violencia, y al interés por sus atuendos.

"En verdad yo 'cacho' (agarro) lo que está en 'sale' (rebajas en inglés)", respondió divertido al artículo que hizo la edición estadounidense de la revista de moda Vogue sobre su estilo de vestir.

Antes de que termine el año tiene dos conciertos en Estados Unidos, en las ciudades de Minneapolis y Broomfield.

Para 2019 tiene previsto participar en el festival Calibash en Las Vegas en enero y dará dos conciertos en Puerto Rico en marzo.

Como novedades musicales tiene en el tintero un anunciado álbum con J.Balvin, pero rechazó dar más detalles.

"El 2018 fue bueno y el 2019 va a ser mejor, amén", sentenció.